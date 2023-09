“Sport Expo 2023”: le discipline inclusive di “Sport Senza Barriere” trionfano a Verona

Tempo medio di lettura: 4 minuti

È terminata domenica 12 marzo la diciassettesima edizione di Sport Expo, l’evento, alla Fiera di Verona, dedicato allo sport per i bambini dai 6 ai 14 anni e alle famiglie, che ogni anno permette di conoscere e sperimentare numerosissime discipline sportive all’interno di un quadro più ampio di promozione di uno stile di vita sano.

Gioia, divertimento, sport ed inclusione sono le parole chiave che meglio racchiudono le tre giornate di questa edizione di Sport Expo. Un weekend che ha visto la partecipazione di oltre 5mila bambini nella giornata di venerdì 10 dedicata alle scuole, per un totale di oltre 40mila persone nei tre giorni di evento in uno spazio di 60mila metri quadri con ben 60 diverse tipologie di sport, dai più tradizionali ai più innovativi, come il Taki No Kan, il Cheerleading, il Baseball e la Pesca Sportiva.

«Si respira una bella emozione qui – ha raccontato il sindaco di Verona Damiano Tommasi, arrivato nella mattinata di domenica -. Ero mancato alle edizioni all’aperto degli scorsi anni, ma tornare in Fiera (dopo i tre anni di stop a causa della pandemia, ndr) ridà all’evento il rilievo che lo caratterizza. Tante le attività, tanti i bambini e i giovani, tante le discipline, una in fianco all’altra, che danno la dimensione di cos’è lo sport».

Sport ed inclusione a Sport Expo 2023

Per la prima volta è stata realizzata anche un’area interamente dedicata allo sport inclusivo, a cura di SportdiPiù Magazine e All in Sport insieme all’associazione luinese A.S.D. Sport Senza Barriere ed Unimpresa Sport, i Centri Giovanili Don Mazzi, oltre che a partner più “storici”, come Avelia Hd e Nexidia, e con il patrocinio di CONI Verona e CIP Veneto.

All’interno di questo spazio di sport, divertimento ed inclusione, bambini, ragazzi e famiglie hanno avuto l’opportunità di assistere a gare dimostrative e provare in prima persona discipline come il Sitting Volley, il Touch Tennis, il Badminton ed il Rugby in carrozzina, entrando in contatto con una realtà sportiva che vuole essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità e disabilità di ognuno e per la cui promozione, sul territorio del Luinese, Sport Senza Barriere si impegna costantemente con attività ed iniziative che supportano l’inclusione sociale delle persone diversamente abili attraverso la pratica sportiva.

I grandi sorrisi sui volti dei più piccoli e dei genitori, la voglia di mettersi in gioco, le lunghe file di bimbi e ragazzi desiderosi di sedersi sul campo da Sitting Volley, di salire sulle carrozzine del rugby, o di provare la corsa da bendati, hanno evidenziato il notevole successo di questa area dedicata all’inclusione, dimostrando quanto sia importante preservare e valorizzare la capacità dei bambini di fare sport e divertirsi assieme, senza alcun tipo di barriere.

Proprio in occasione dell’inaugurazione di questa realtà inclusiva a Sport Expo 2023, nella giornata di domenica 12, Sport Senza Barriere insieme alla sua delegazione di volontari ha organizzato una coinvolgente triangolare di Sitting Volley tra il CUS Verona, il SittingVolley GiocoParma A.S.D. e l’Alta Resa Volley Pordenone. Anche questa una partita-esibizione che ha visto le tre squadre della disciplina inclusiva sfidarsi amichevolmente a suon di alzate e schiacciate che hanno saputo regalare a passanti ed osservatori sguardi di interesse e stupore.

Organizzatori e atleti professionisti

L’evento, patrocinato dal CONI Nazionale, è stato organizzato dal Comune di Verona con la partecipazione di Fondazione Bentegodi, la Sezione di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, Veronafiere e FIPAV Verona; mentre la segreteria organizzativa è stata affidata a DNA Sport Consulting.

A simboleggiare l’importanza di Sport Expo nel panorama sportivo giovanile hanno presenziato e preso parte alle attività anche numerosi atleti professionisti, come quelli dei corpi militari, tra cui lo schermidore Davide Filippi, Sofia Benetti, atleta di carabina sportiva, l’altista Silvano Chesani e gli avieri Francesca Bertoni, Martino Barzon e Mihai Bobocica.

Federazioni e società sportive

Sono numerosissime le realtà sportive che hanno partecipato all’edizione 2023 di Sport Expo. Dai già menzionati A.S.D. Sport Senza Barriere e Unimpresa Sport, SportdiPiù Magazine, All in Sport, i Centri Giovanili Don Mazzi, CONI Verona e CIP Veneto, a FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo con il Verona Volley, FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, FIJLKAM – Federazione italiana Judo lotta e arti marziali, FIR – Federazione Italiana Rugby con il Verona Rugby, FITA – Federazione Italiana Taekwondo, FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva con la società Neon Athletics Cheerleading, FIV – Federazione Italiana Vela con A.S.D. Yacht Club Verona e ACI – Automobil Club Italiano.

Fondamentale è stato anche il supporto di enti di promozione sportiva, come AICS, UISP, OPES, ASC, ACSI, MSP, nonché quello del CUS Verona. La 4^ Circoscrizione del Comune di Verona ha presenziato con la propria area. Alcune tra le società sportive coinvolte, fedeli alla tradizione di Sport Expo, sono la Fondazione Bentegodi, ASD King Rock Climbing, la Fondazione Bottagisio, ASD Taki No Kan, Parco Idea Avventura, l’Associazione Nazionale Vovinam Viet Vodao, City Handball, Sport di Più, ASD Stars Majorettes, ASD Horse Valley, ASD Straverona.

Hanno partecipato a Sport Expo anche le tre società sportive più rappresentative del territorio veronese, attualmente protagoniste nei rispettivi campionati di Serie A dei tre sport più importanti: Hellas Verona per il calcio, Scaligera basket con FIP per la pallacanestro e Verona Volley con la FIPAV Verona.

Partners

I partners che hanno supportato la realizzazione di Sport Expo 2023 sono stati: Karrell, Platys Center, Gestione Casa e Multitech International, con Radio Pico e Sport di Più in qualità di media partners. AMIA, Verona mercato e Solori hanno contribuito come fornitori istituzionali e Gazebo Flash, UpRent, ATV, Acqua Dolomia e Spazio Visibile come fornitori ufficiali.