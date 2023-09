“Sport Expo 2023”: da Luino alla Fiera di Verona protagonisti sport, ragazzi e famiglie

Tempo medio di lettura: 4 minuti

È oramai dietro l’angolo l’inizio della diciassettesima edizione di Sport Expo, la fiera dello sport interamente dedicata all’attività sportiva giovanile e alle famiglie, che quest’anno torna nella sua location originale, la Fiera di Verona, dal 10 al 12 marzo 2023, e che vedrà anche la presenza dell’associazione luinese per lo sport inclusivo “Sport Senza Barriere” insieme a Federazione Nazionale Unimpresa Sport.

Già la prima edizione di Sport Expo, tenutasi nel 2007, aveva visto la partecipazione di ben 9mila bambini e ragazzi, che si erano cimentati in una decina di discipline diverse. I numeri, seppur già di successo, sono aumentati esponenzialmente nel corso degli anni, introducendo una giornata interamente dedicata alle scuole e arrivando al record di 65mila ingressi in fiera e oltre 40 sport presenti nel 2020, per un totale, in sedici anni di organizzazione dell’evento, di quasi mezzo milione di visitatori.

Sport Senza Barriere: da Luino a Verona

Il format di quest’anno è ancora più ricco con ben 60 discipline da provare per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, in un’ottica più ampia di promozione di uno stile di vita sano. Diversi sono gli sport, che saranno presenti all’evento: dai più tradizionali, come la pallavolo, il ciclismo ed il rugby, a quelli più particolari, tra cui le attività subacquee, il kayak e l’hockey su prato, così come le discipline inclusive del sitting volley e del touch tennis che verranno proposte e coordinate dai volontari di Sport Senza Barriere.

Di spicco, in questa edizione, è proprio la promozione dello sport inclusivo che a Sport Expo occuperà una superficie di quasi 800 metri quadri nell’area 15 del padiglione 12 della Fiera, e che sarà coordinata e gestita da Federazione Nazionale Unimpresa Sport e SportdiPiù Magazine Veneto, quest’ultimo anche media partner ufficiale dell’evento. Si tratta di una sinergia nata in occasione delle riprese della trasmissione dedicata allo sport inclusivo, All In Sport, e supportata in prima persona dal sindaco di Verona, nonché ex calciatore sportivo, Damiano Tommasi.

All’interno di quest’area dedicata all’inclusione verranno proposte attività sportive “senza barriere”, in linea alla formula ideata e collaudata nel Luinese dai volontari di Sport Senza Barriere ed il suo presidente Marco Massarenti, che, ogni anno, propone eventi dedicati ad appassionati e sportivi professionisti, portatori di disabilità e normodotati, per una vera e propria festa dell’inclusività. All’interno dell’area di Unimpresa Sport e SportdiPiù Magazine verranno coinvolti anche il Comitato Paralimpico della Regione Veneto, il CONI Verona e i Centri Giovanili Don Mazzi, proprio a dimostrare che, unendo le forze, si possono realizzare iniziative di grande valore sociale.

Una “formula vincente”

«Una manifestazione dalla formula vincente – ha sottolineato il sindaco Damiano Tommasi durante la presentazione dell’evento – che allarga gli ambiti di inclusione dei giovani attraverso lo sport. Sono contento che si ritorni alla formula originale, e che negli anni Sport Expo abbia continuato ad accrescere d’importanza e d’interesse da parte dei cittadini. Fin dalla prima volta che ho messo piede con i miei figli nella “fiera” dello sport, ho percepito il valore aggiunto di un viaggio esperienziale di questa manifestazione. È il luogo ideale per promuovere l’attività sportiva, e per mettere in relazione le tante federazioni e associazioni che operano sul territorio. È opportuno che l’amministrazione comunale se ne faccia carico e ne sia guida».

Dal fronte luinese, Marco Massarenti ha raccontato di sentirsi onorato dell’invito ricevuto dalla città scaligera, dall’attenzione che il sindaco Tommasi ed il Comune dedicano allo sport ed alla necessità di eliminare barriere tra atleti con disabilità e normodotati, come avvenuto in tutte le edizioni di Sport Senza Barriere.

«La società tutta, non solo i giovani e lo abbiamo appreso dalla pandemia in poi – ha spiegato Massarenti -, ha capito il valore della pratica sportiva, di poter muovere il proprio corpo, di farlo in ambienti sani. A ricordarcelo sono anche amici che nonostante le difficoltà fisiche, talune anche gravi per “x” motivi, non smettono di allenarsi, di rigenerare il proprio fisico. Bisogna educare la nostra società a questo cambio di stile e ben vengano occasioni come queste a Verona, dove abbiamo la possibilità di stare accanto a numerosi ragazzi che speriamo possano venire con noi a giocare a sitting volley, badminton o touch tennis».

Sport Expo 2023 e sport inclusivo: i dettagli

Sport Expo 2023 si terrà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, alla Fiera di Verona, nei padiglioni 10, 11 e 12. La giornata di venerdì sarà interamente dedicate alle scuole, dalle 8.00 alle 16.00, con le prove di sitting volley, badminton e touch tennis, che proseguiranno anche il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00.

Sempre nella giornata di sabato 11, dalle 9.00 alle 17.00 si terrà l’attività inclusiva gestita dai volontari di Paideia Aps Bergamo con un percorso ad ostacoli in carrozzina, una corsa da bendati (guidati), e una prova dell’arto superiore fasciato; mentre dalle 15.00 alle 19.00 le famiglie potranno partecipare alle prove di sitting volley, touch tennis e badminton, nonché assistere alle prove di attività motoria da parte della Polisportiva Gemina e coordinate da tecnici e personale del CONI Verona.

Domenica 12 marzo, a fianco delle prove libere di sitting volley, touch tennis e badminton dedicate alle famiglie dalle ore 9.00 alle 17.00, sarà possibile assistere anche alla partita-esibizione di Wheelchair Rugby tra Mastini Cangrandi Verona e Wheelchair Sport Vicenza, dalle 11.00 alle 13.00. Infine, dalle 12.30 alle 14.30 si terrà un interessante triangolare di sitting volley, presso l’area FIPAV, tra il CUS Verona, l’Alta Resa Volley Pordenone e il Sitting Volley GiocoParma A.S.D.

Tra i testimonial d’eccezione presenti all’evento, ci saranno i veronesi Heros Marai, ex velocista paralimpico ad Atene 2004 e Pechino 2008, paraclimber e appassionato della montagna, e Davide Posenato, campione di badminton paralimpico. Inoltre, sarà presente anche Paolo Barbera, ex paralimpico nelle specialità 800 e 1500 metri ad Atene 2004. Dalla Lombardia verrà Massimiliano Manfredi, atleta paralimpico di tennis tavolo, para badminton e para rafting. Al termine dell’inaugurazione ufficiale, che si terrà venerdì 10 marzo, sarà presente anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

L’entrata a Sport Expo 2023 è gratuita, ma è necessaria la registrazione direttamente sul sito, fondamentale per garantire un corretto afflusso dei partecipanti. L’accesso in Fiera quest’anno sarà da Re Teodorico, viale dell’Industria, e il parcheggio dedicato è il “P7 – Re Teodorico”. Per maggiori informazioni: info@sportexpoverona.it – 335 13 60 554).