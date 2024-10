Luino, tra creatività e inclusione le premiazioni del Concorso Scuola di Sport Senza Barriere

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Oltre 1360 alunni, alcuni anche di due classi di una scuola di Parigi, quelli che hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso Scuola Sport Senza Barriere indetto dall’omonima associazione luinese e dedicato alla sensibilizzazione delle generazioni più giovani sul tema dell’inclusione attraverso la pratica sportiva.

A ospitare la premiazione dei vincitori selezionati dalla giuria all’interno delle varie categorie previste, l’assegnazione di premi speciali e i lavori realizzati da tutti i bambini e i ragazzi che hanno preso parte al concorso è stato, ieri pomeriggio, un Palazzo Verbania gremito di gente, con anche la presenza del sindaco di Luino Enrico Bianchi.

Una breve introduzione di ciò che è Sport Senza Barriere, manifestazione nata nel 2017 con lo scopo di far conoscere e diffondere lo sport inclusivo e i suoi valori, e di tutto ciò che è nato all’interno dell’universo legato all’associazione presieduta da Marco Massarenti e rivolto in maniera particolare al mondo della scuola – come il libro “Mele blu cobalto” di Francesca Carbone – ha preceduto la piccola ma partecipata cerimonia di premiazione.

Cinque i primi premi assegnati a scuole o classi di ogni ordine di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, quest’ultima per le due categorie video e racconto), altrettanti i premi “social” che hanno decretato i preferiti dai tantissimi che hanno espresso la loro scelta attraverso un “like”. Seguiti, poi, da numerosi premi speciali conferiti con l’intento di dare comunque un riconoscimento a tutti coloro che hanno partecipato al concorso.

Ecco tutti i premi assegnati.

Scuola dell’infanzia

Primo premio: scuola di Dumenza

Premio social: scuola di Germignaga

Scuola primaria

Primo premio: scuola di Valganna e Cunardo (prima anche sui social)

Premio social: scuola di Azzio (seconda classificata)

Scuola secondaria di primo grado

Primo premio: classe 3A di Castelveccana

Premio social: Istituto Comprensivo di Cunardo

Scuola secondaria di secondo grado

VIDEO

Primo premio: classe 5U del liceo “Vittorio Sereni”

Premio social: classe 2A del liceo “Vittorio Sereni” (seconda classificata)

RACCONTO

Primo premio: Beatrice Barozzi

Premio social: Beatrice Torrigiotti

Menzione speciale della giuria: Rebecca Rosolen

Premi speciali

Scuole dell’infanzia: Grantola, asilo di viale Rimembranze di Luino, Mesenzana, Cunardo-Ferrera, Cuveglio.

Scuole primarie: Parigi, 3A, 1A, 5A e 2A dell’Istituto “Maria Ausiliatrice di Luino”, Educandato “Maria SS. Bambina” di Roggiano; 2A di Luino, Creva.

Scuole secondarie: 4B liceo “Vittorio Sereni” (secondo classificato categoria video), 3A ICS Mesenzana, 1B secondaria di primo grado di Germignaga (secondo classificato).

L’appuntamento con Sport Senza Barriere 2024 sarà sempre nel di settembre, il 7 e l’8, al Centro sportivo Carà di Dumenza.