Istituto Comprensivo “B. Luini”, un gruppo di genitori: «Vicini e grati al professor Lucioli»

«Siamo dei genitori da molti anni impegnati nella scuola. Abbiamo appreso della repentina sostituzione del nostro vicepreside per volontà della dirigenza. Siamo molto dispiaciuti della cosa e riteniamo sia una grande perdita per il nostro Istituto Comprensivo».

Inizia così il commento di una ventina di genitori, tra cui gli ex rappresentanti d’Istituto Salvatore Abruscato e Alberto Baldioli, quest’ultimo anche consigliere comunale della scorsa amministrazione guidata da Andrea Pellicini, che qualche giorno fa si era espresso sulla revoca dell’incarico da vicepreside, da parte della dirigente scolastica, al professore Fabio Lucioli, al quale si era aggiunta anche la presa di posizione del sindacato “USB Scuola Lombardia”.

«Abbiamo visto in questi anni il lavoro del professor Lucioli e apprezzato le sue capacità e competenza – continuano i genitori -. Sperimentato il suo buon carattere, la semplicità nonché testimoniato la moltitudine di ore messe a disposizione gratuitamente per la scuola costretta a continui cambi di normativa per la pandemia. Tutto questo è un valore che ora si dissipa per motivi a noi ignoti».

«Vogliamo dimostrare con queste poche righe tutta la gratitudine e vicinanza a Fabio, augurandogli ogni bene per il suo futuro. Il suo lavoro non è passato inosservato. Sicuramente non ai nostri occhi», concludono Baldioli e Abruscato.