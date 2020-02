Salute del lago e qualità delle acque: i cittadini incontrano gli esperti a Germignaga

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Oltre le polemiche e i punti di vista personali c’è la scienza con i suoi dati oggettivi, unita alla voce di esperti e professionisti che non hanno interessi al di fuori di ciò che rappresenta il bene comune.

Parte da questa impostazione “Sorella Acqua“, l’evento promosso dal gruppo “Cittadini Liberi Luino” in calendario per la serata di venerdì, 7 febbraio, presso l’ex Colonia elioterapica di Germignaga. L’appuntamento, aperto a tutta la comunità lacustre, è finalizzato a meglio comprendere lo stato attuale e reale delle acque del Verbano e del Ceresio.

“Siamo davvero lusingati dal riscontro positivo ottenuto dagli inviti per questa serata, rivolti ad esperti di alto livello – sottolinea a nome del gruppo il luinese Luca Pandolfi -. Crediamo che questo evento possa creare le basi per concretizzare la tanto agognata collaborazione tra tutti gli attori competenti del territorio, prendendo spunto dall’esperienza del lago Ceresio, con l’unione di intenti tra Comuni italiani ed elvetici che sta producendo buoni risultati“.

Il programma dell’incontro, che avrà inizio alle ore 20.30 presso la struttura di via Bodmer 20, prevede un’introduzione sullo stato biochimico del Verbano a cura della dottoressa Nicoletta Riccardi, ricercatrice presso il CNR di Pallanza. Alle 21 la dottoressa Carla Arioli, direttore generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, curerà un focus sulla legislazione inerente la tutela delle acque.

Alle 21.30 Pietro Rossi curerà un intermezzo letterario dal tema “poesie di lago“. “Come spesso ci capita – spiega ancora Luca Pandolfi – cerchiamo di inserire nei contesti congressuali alcune note di vita quotidiana, ben rappresentata dalle varie forme d’arte. Spesso noi cittadini, abituati a convivere con i laghi, non cogliamo il loro splendore, o peggio lo diamo per scontato. Gli artisti hanno questo compito, ricordare a noi quanta bellezza ci circonda. Sarà così anche venerdì sera, e persino la trattazione tecnico-scientifica ne trarrà beneficio”.

I lavori riprenderanno poi con due interventi istituzionali. Il primo, alle 21.40, spetterà al sindaco di Porto Ceresio, Jenny Santi, mentre il secondo, dalle 22, al primo cittadino di Germignaga, Marco Fazio. Lo spazio finale, dalle 22.20, andrà a Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa srl, società di gestione del servizio idrico integrato a livello provinciale.

“Avvicinare le istituzioni al pubblico è un altra dinamica che intendiamo favorire attraverso questo incontro – afferma in conclusione Pandolfi -. Crediamo che la collaborazione fattiva sia l’unica via per la risoluzione o la mitigazione delle problematiche di interesse collettivo. Vi aspettiamo numerosi. I laghi sono il nostro passato, il nostro presente e saranno il futuro dei nostri figli. Abbiamo il dovere di salvaguardarli“.

(Foto di copertina © Giovanni Saturnino)