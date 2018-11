“La sistemazione del tetto dell’Ospedale di Luino è una priorità”. Pronti i fondi dalla Regione

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo la notizia dell’arrivo di 640mila per la ristrutturazione e l’ampliamento del “Nucleo Moderno” dell’Ospedale di Cittiglio, stanziati da Regione Lombardia, che andranno a realizzare il nuovo Centro Assistenza Limitato da dodici posti letto, con un incremento del personale infermieristico di quattro unità, un altro interessante intervento sarà effettuato all’Ospedale di Luino.

È di questi giorni, infatti, l’attesa di una notifica dalla giunta regionale che andrà a sbloccare “fondi indistinti”, un milione di euro circa, destinati all’ASST dei Sette Laghi, di cui 300mila euro molto probabilmente saranno utilizzati per sistemare il tetto del nosocomio luinese, da tempo oggetto di discussione nel paese lacustre, con richieste presentate soprattutto dal Comitato Pro Ospedale, dalle minoranze comunali e dagli attivisti M5S.

“Ancora non abbiamo comunicazioni ufficiali da Regione Lombardia – racconta il direttore generale Callisto Bravi -, ma vi è un milioni di euro di fondi indistinti da poter utilizzare sul territorio. Stiamo valutando a livello aziendale le priorità delle strutture della nostra provincia ed una di queste è senza subbio la sistemazione del tetto dell’Ospedale di Luino. In questo senso ci stiamo confrontando con i tecnici per valutare se ci siano le possibilità per effettuare i lavori. Non abbiamo certezze, ma entro due settimane avremo una risposta definitiva”.

Ancora nessuna novità, invece, sul quinto piano dell’Ospedale di Luino, che attualmente risulta essere chiuso ed inutilizzato, ma che al suo interno è in perfetto ordine. Anche in questo senso si aspettano sviluppi sia da parte dell’azienda e dalla politica.