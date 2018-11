Fondi da Regione per l’ASST Sette Laghi e Valle Olona: a Cittiglio 640mila euro

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Oggi in Giunta Regionale è stata approvato il Programma Regionale Straordinario degli investimenti in ambito sanitario in attuazione dello specifico finanziamento previsto nella Legge di Stabilità 2018-2020.

La Giunta ha stanziato 117 milioni per investimenti su tutto il territorio lombardo, di questi, quasi 11 milioni di euro andranno alle ASST Sette Laghi e Valle Olona.

Sul territorio del medio-alto varesotto sono arrivati fondi per l’Ospedale di Cittiglio: 640mila per la ristrutturazione e l’ampliamento del “Nucleo Moderno” per realizzare il nuovo Centro Assistenza Limitato da dodici posti letto con un incremento del personale infermieristico di quattro unità, vincolato all’attuazione di misure organizzative per reperir il personale.

“Con i finanziamenti stabiliti oggi dalla Giunta Regionale della Lombardia pari a quasi 11 milioni di euro complessivi e che interesseranno i presidi di Tradate, Cittiglio, Busto Arsizio e Saronno si dimostra, una volta di più, grande attenzione verso le esigenze delle ASST del nostro territorio al fine di rendere sempre più innovativo ed efficiente il sistema sanitario lombardo e varesino. Ringrazio sia il Presidente Fontana che l’assessore al Welfare Gallera sempre attenti ad ascoltare la voce dei territori“. Così dichiara il consigliere regionale Angelo Palumbo, presidente della V Commissione Territorio e Infrastrutture in merito all’approvazione.

Per consultare tutti gli interventi finanziati, cliccare qui.