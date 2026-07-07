VCO | 7 Luglio 2026

Tre incendi ancora attivi nel Vco: Canadair ed elicotteri in azione sulle montagne ossolane

Situazione critica tra Premosello e la Val Vigezzo, evacuata in via precauzionale una baita a Bannio Anzino. Spento invece il rogo in val Bognanco

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(di Varesenoi.it) Prosegue senza sosta l’emergenza incendi nel Verbano Cusio Ossola. Alle 20 di ieri, lunedì 6 luglio, risultano ancora tre i roghi attivi in provincia, mentre in tutto il Piemonte sono otto gli incendi boschivi gestiti dal dispositivo regionale coordinato dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).

Nelle operazioni sono impegnati il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo AIB Piemonte, con il supporto di tre elicotteri regionalisei Canadair della flotta aerea dello Stato e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il coordinamento degli interventi è affidato ai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e ai Coordinatori AIB (CoAIB), attraverso una rete di Posti di Comando Avanzato.

Particolarmente complessa la situazione in Val Vigezzo, dove le fiamme interessano un’area impervia a circa 1.650 metri di quota, a soli 300 metri dal confine con il Canton Ticino. La morfologia del territorio rende estremamente difficili le operazioni di spegnimento: i mezzi aerei sono al lavoro senza sosta, mentre le squadre di terra sono state trasportate in quota con l’elicottero.

Resta critica anche l’emergenza a Premosello Chiovenda, dove l’incendio interessa una zona montana a circa 1.900 metri di altitudine, non raggiungibile via terra. Il fronte del fuoco si è esteso verso la Val Grandeed è contrastato esclusivamente con l’impiego dei velivoli. I Vigili del Fuoco hanno inoltre allestito una base logistica in località Anzola a supporto delle operazioni, che vedono impegnate congiuntamente le squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo AIB Piemonte.

Nel pomeriggio un terzo incendio è divampato nel territorio di Bannio Anzino, in località Dorchetta. Anche in questo caso sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e dell’AIB Piemonte. A scopo precauzionale è stato evacuato l’occupante di una baita minacciata dall’avanzata delle fiamme.

Nel corso della giornata è stato invece completamente domato un incendio di vegetazione sviluppatosi in val Bognanco, grazie al tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

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