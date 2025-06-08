Referendum, l’affluenza paese per paese nell’alto Varesotto

Si sta votando in tutta Italia per i cinque referendum abrogativi promossi dalla Cgil e da +Europa e relativi a tematiche del mondo del lavoro e alle norme per l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Dopo le votazioni di oggi, domenica 8 giugno, le urne riapriranno dalle 7.00 alle 15.00 di domani, lunedì 9.
L’affluenza alle 12.00, in provincia di Varese, è stata del 7,22%. A Luino hanno votato il 5,61% degli aventi diritto, mentre la percentuale minore, nell’alto Varesotto, è stata quella di Rancio Valcuvia (3,03%); quella più alta a Duno (11,90%).
Alle 19.00, invece, il dato dell’intera provincia è salito al 17,18%, mentre in Lombardia si è attestato al 18,35%. Nell’alto Varesotto la percentuale più bassa di persone che si è recata alle urne è ancora quella di Rancio Valcuvia, con l’8,25%, mentre quella più elevata è quella di Brinzio (22,76%). A Luino è andato a votare il 12,31% degli aventi diritto.
Alle 23.00, alla chiusura dei seggi, nel Varesotto ha votato poco più del 20% (alle 23.46). In alcuni Comuni si può notare la differenza – seppur minima – di percentuali su alcuni quesiti, in particolare il numero 5, quello relativo al dimezzamento dei tempi per richiedere la cittadinanza italiana.
Affluenza alle ore 23.00 nell’Alto Varesotto
Agra 17,20%
Arcisate 19,09%
Azzio 16,86%
Bedero Valcuvia 20,08% – 20,46% per quesito 5
Besano 14,91%
Besozzo 21,55%
Bisuschio 18,11%
Brenta 18,23% – 18,30% per quesito 5
Brezzo di Bedero 15,92% – 15,71% per quesito 5
Brinzio 30,05% – 30,35% per quesito 4 e 5
Brissago Valtravaglia 17,69%
Brusimpiano 12,16%
Cadegliano Viconago 11,19%
Caravate 19,99%
Casalzuigno 19,35% – 19,45% per quesito 5
Cassano Valcuvia 19,18% – 19,38 per quesiti 3 e 4 – 18,97% per quesito 5
Castello Cabiaglio 24,77%
Castelveccana 19,19%
Cittiglio 18,51% – 18,54% per quesito 5
Cremenaga 14,77%
Cuasso al Monte 14,93%
Cugliate Fabiasco 12,68%
Cunardo 13,30% – 13,35% per quesito 5
Curiglia con Monteviasco 28,80%
Cuveglio 16,98%
Cuvio 15,92%
Dumenza 15,19%
Duno 24,60%
Ferrera di Varese 13,32% – 13,50% per quesito 4
Gemonio 18,80% – 18,84% per quesito 5
Germignaga 16,73% – 16,77% per quesiti 3, 4 e 5
Grantola 15,08% – 14,97% per quesito 5
Induno Olona 20,21%
Lavena Ponte Tresa 10,96%
Laveno Mombello 22,81%
Leggiuno 21,01% – 21,33% per quesito 5
Luino 14,99%
Maccagno con Pino e Veddasca 17,85%
Marchirolo 12,69% – 12,66% per quesito 5
Marzio 27,02%
Masciago Primo %
Mesenzana 11,18%
Montegrino Valtravaglia 12,50%
Orino 22,68%
Porto Ceresio 16,11%
Porto Valtravaglia 17,11% – 17,32% per quesito 5
Rancio Valcuvia 10,32%
Sangiano 19,07% – 18,98% per quesiti 2, 3 e 5
Tronzano Lago Maggiore 21,86%
Valganna 16,19%
Affluenza alle ore 19.00 nell’Alto Varesotto
Agra 13,26 (alle 12.00: 5,38%)
Arcisate 14,93% (alle 12.00: 6,15%)
Azzio 10,80% (alle 12.00: 7,32%)
Bedero Valcuvia 14,53% (alle 12.00: 6,50%)
Besano 10,60% (alle 12.00: 3,82%)
Besozzo 16,31% (alle 12.00: 6,70%)
Bisuschio 14,54% (alle 12.00: 6,16%)
Brenta 13,44% (alle 12.00: 5,37%)
Brezzo di Bedero 10,68% (alle 12.00: 3,74%)
Brinzio 22,76% (alle 12.00: 10,17%)
Brissago Valtravaglia 12,41% (alle 12.00: 4,01%)
Brusimpiano 8,87% (alle 12.00: 4,49%)
Cadegliano Viconago 8,74% (alle 12.00: 3,89%)
Caravate 15,14% (alle 12.00: 6,30%)
Casalzuigno 16,04% (alle 12.00: 9,03%)
Cassano Valcuvia 15,46% (alle 12.00: 5,57%)
Castello Cabiaglio 19,77% (alle 12.00: 9,55%)
Castelveccana 15,66% (alle 12.00: 7,73%)
Cittiglio 14,27% (alle 12.00: 6,78%)
Cremenaga 10,23% (alle 12.00: 4,53%)
Cuasso al Monte 10,47% (alle 12.00: 4,39%)
Cugliate Fabiasco 9,95% (alle 12.00: 4,98%)
Cunardo 10,73% (alle 12.00: 3,59%)
Curiglia con Monteviasco 22,40% (alle 12.00: 6,40%)
Cuveglio 14,09% (alle 12.00: 5,89%)
Cuvio 12,16% (alle 12.00: 4,12%)
Dumenza 11,55% (alle 12.00: 4,60%)
Duno 18,25% (alle 12.00: 11,90%)
Ferrera di Varese 9,12% (alle 12.00: 3,65%)
Gemonio 15,07% (alle 12.00: 6,19%)
Germignaga 13,52% (alle 12.00: 5,79%)
Grantola 10,58% (alle 12.00: 4,82%)
Induno Olona 15,40% (alle 12.00: 6,07 %)
Lavena Ponte Tresa 8,48% (alle 12.00: 3,09%)
Laveno Mombello 18,35%(alle 12.00: 8,55%)
Leggiuno 16,98% (alle 12.00: 8,26%)
Luino 12,31% (alle 12.00: 5,61%)
Maccagno con Pino e Veddasca 14,61% (alle 12.00: 5,86%)
Marchirolo 9,58% (alle 12.00: 4,28%)
Marzio 19,35% (alle 12.00: 9,68%)
Masciago Primo 16,74% (alle 12.00: 9.05%)
Mesenzana 9,19% (alle 12.00: 3,38%)
Montegrino Valtravaglia 9,05% (alle 12.00: 4,11%)
Orino 17,20% (alle 12.00: 5,78%)
Porto Ceresio 12,16% (alle 12.00: 5,86%)
Porto Valtravaglia 13,11% (alle 12.00: 5,77%)
Rancio Valcuvia 8,25% (alle 12.00: 3,03%)
Sangiano 14,26% (alle 12.00: 5,99%)
Tronzano Lago Maggiore 19,67% (alle 12.00: 9,84%)
Valganna 13,30% (alle 12.00: 5,37%)
(In aggiornamento)
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