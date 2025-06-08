Referendum, l’affluenza paese per paese nell’alto Varesotto

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Si sta votando in tutta Italia per i cinque referendum abrogativi promossi dalla Cgil e da +Europa e relativi a tematiche del mondo del lavoro e alle norme per l’acquisizione della cittadinanza italiana.

Dopo le votazioni di oggi, domenica 8 giugno, le urne riapriranno dalle 7.00 alle 15.00 di domani, lunedì 9.

L’affluenza alle 12.00, in provincia di Varese, è stata del 7,22%. A Luino hanno votato il 5,61% degli aventi diritto, mentre la percentuale minore, nell’alto Varesotto, è stata quella di Rancio Valcuvia (3,03%); quella più alta a Duno (11,90%).

Alle 19.00, invece, il dato dell’intera provincia è salito al 17,18%, mentre in Lombardia si è attestato al 18,35%. Nell’alto Varesotto la percentuale più bassa di persone che si è recata alle urne è ancora quella di Rancio Valcuvia, con l’8,25%, mentre quella più elevata è quella di Brinzio (22,76%). A Luino è andato a votare il 12,31% degli aventi diritto.

Alle 23.00, alla chiusura dei seggi, nel Varesotto ha votato poco più del 20% (alle 23.46). In alcuni Comuni si può notare la differenza – seppur minima – di percentuali su alcuni quesiti, in particolare il numero 5, quello relativo al dimezzamento dei tempi per richiedere la cittadinanza italiana.

Affluenza alle ore 23.00 nell’Alto Varesotto

Agra 17,20%

Arcisate 19,09%

Azzio 16,86%

Bedero Valcuvia 20,08% – 20,46% per quesito 5

Besano 14,91%

Besozzo 21,55%

Bisuschio 18,11%

Brenta 18,23% – 18,30% per quesito 5

Brezzo di Bedero 15,92% – 15,71% per quesito 5

Brinzio 30,05% – 30,35% per quesito 4 e 5

Brissago Valtravaglia 17,69%

Brusimpiano 12,16%

Cadegliano Viconago 11,19%

Caravate 19,99%

Casalzuigno 19,35% – 19,45% per quesito 5

Cassano Valcuvia 19,18% – 19,38 per quesiti 3 e 4 – 18,97% per quesito 5

Castello Cabiaglio 24,77%

Castelveccana 19,19%

Cittiglio 18,51% – 18,54% per quesito 5

Cremenaga 14,77%

Cuasso al Monte 14,93%

Cugliate Fabiasco 12,68%

Cunardo 13,30% – 13,35% per quesito 5

Curiglia con Monteviasco 28,80%

Cuveglio 16,98%

Cuvio 15,92%

Dumenza 15,19%

Duno 24,60%

Ferrera di Varese 13,32% – 13,50% per quesito 4

Gemonio 18,80% – 18,84% per quesito 5

Germignaga 16,73% – 16,77% per quesiti 3, 4 e 5

Grantola 15,08% – 14,97% per quesito 5

Induno Olona 20,21%

Lavena Ponte Tresa 10,96%

Laveno Mombello 22,81%

Leggiuno 21,01% – 21,33% per quesito 5

Luino 14,99%

Maccagno con Pino e Veddasca 17,85%

Marchirolo 12,69% – 12,66% per quesito 5

Marzio 27,02%

Masciago Primo %

Mesenzana 11,18%

Montegrino Valtravaglia 12,50%

Orino 22,68%

Porto Ceresio 16,11%

Porto Valtravaglia 17,11% – 17,32% per quesito 5

Rancio Valcuvia 10,32%

Sangiano 19,07% – 18,98% per quesiti 2, 3 e 5

Tronzano Lago Maggiore 21,86%

Valganna 16,19%

Affluenza alle ore 19.00 nell’Alto Varesotto

Agra 13,26 (alle 12.00: 5,38%)

Arcisate 14,93% (alle 12.00: 6,15%)

Azzio 10,80% (alle 12.00: 7,32%)

Bedero Valcuvia 14,53% (alle 12.00: 6,50%)

Besano 10,60% (alle 12.00: 3,82%)

Besozzo 16,31% (alle 12.00: 6,70%)

Bisuschio 14,54% (alle 12.00: 6,16%)

Brenta 13,44% (alle 12.00: 5,37%)

Brezzo di Bedero 10,68% (alle 12.00: 3,74%)

Brinzio 22,76% (alle 12.00: 10,17%)

Brissago Valtravaglia 12,41% (alle 12.00: 4,01%)

Brusimpiano 8,87% (alle 12.00: 4,49%)

Cadegliano Viconago 8,74% (alle 12.00: 3,89%)

Caravate 15,14% (alle 12.00: 6,30%)

Casalzuigno 16,04% (alle 12.00: 9,03%)

Cassano Valcuvia 15,46% (alle 12.00: 5,57%)

Castello Cabiaglio 19,77% (alle 12.00: 9,55%)

Castelveccana 15,66% (alle 12.00: 7,73%)

Cittiglio 14,27% (alle 12.00: 6,78%)

Cremenaga 10,23% (alle 12.00: 4,53%)

Cuasso al Monte 10,47% (alle 12.00: 4,39%)

Cugliate Fabiasco 9,95% (alle 12.00: 4,98%)

Cunardo 10,73% (alle 12.00: 3,59%)

Curiglia con Monteviasco 22,40% (alle 12.00: 6,40%)

Cuveglio 14,09% (alle 12.00: 5,89%)

Cuvio 12,16% (alle 12.00: 4,12%)

Dumenza 11,55% (alle 12.00: 4,60%)

Duno 18,25% (alle 12.00: 11,90%)

Ferrera di Varese 9,12% (alle 12.00: 3,65%)

Gemonio 15,07% (alle 12.00: 6,19%)

Germignaga 13,52% (alle 12.00: 5,79%)

Grantola 10,58% (alle 12.00: 4,82%)

Induno Olona 15,40% (alle 12.00: 6,07 %)

Lavena Ponte Tresa 8,48% (alle 12.00: 3,09%)

Laveno Mombello 18,35%(alle 12.00: 8,55%)

Leggiuno 16,98% (alle 12.00: 8,26%)

Luino 12,31% (alle 12.00: 5,61%)

Maccagno con Pino e Veddasca 14,61% (alle 12.00: 5,86%)

Marchirolo 9,58% (alle 12.00: 4,28%)

Marzio 19,35% (alle 12.00: 9,68%)

Masciago Primo 16,74% (alle 12.00: 9.05%)

Mesenzana 9,19% (alle 12.00: 3,38%)

Montegrino Valtravaglia 9,05% (alle 12.00: 4,11%)

Orino 17,20% (alle 12.00: 5,78%)

Porto Ceresio 12,16% (alle 12.00: 5,86%)

Porto Valtravaglia 13,11% (alle 12.00: 5,77%)

Rancio Valcuvia 8,25% (alle 12.00: 3,03%)

Sangiano 14,26% (alle 12.00: 5,99%)

Tronzano Lago Maggiore 19,67% (alle 12.00: 9,84%)

Valganna 13,30% (alle 12.00: 5,37%)

(In aggiornamento)