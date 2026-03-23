Referendum giustizia, l’affluenza in tutti i paesi dell’alto Varesotto

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È terminata oggi la tornata referendaria sulla giustizia che coinvolgeva l’intero territorio nazionale, con i cittadini chiamati a esprimersi sul quesito previsto riguardante la giustizia italiana. A livello nazionale l’affluenza alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, è del 58,55%, in Lombardia è del 63,48% e in provincia di Varese è del 61,29%.

Per quanto riguarda l’andamento dell’affluenza “locale”, i dati parziali registrati nei Comuni del nostro territorio evidenziano differenze tra i vari centri. Rancio Valcuvia con il 48,25%, Cadegliano Viconago con il 46,92% e Lavena Ponte Tresa con il 47,98% registrano tra i valori più bassi di affluenza, mentre la percentuale maggiore finora è stata rilevata nei Comuni di Brinzio con il 70,12%, Marzio con il 69,60% e Castello Cabiaglio con il 67,43%.

Alcune realtà, quindi, mostrano percentuali più elevate di partecipazione, mentre in altri paesi si segnalano valori più contenuti. Il monitoraggio è terminato alla chiusura dei seggi, con l’obiettivo di fornire un quadro completo della partecipazione sul territorio.

Ecco tutti i dati delle affluenze Comune per Comune.