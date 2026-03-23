Referendum giustizia, l’affluenza in tutti i paesi dell’alto Varesotto

È terminata oggi la tornata referendaria sulla giustizia che coinvolgeva l’intero territorio nazionale, con i cittadini chiamati a esprimersi sul quesito previsto riguardante la giustizia italiana. A livello nazionale l’affluenza alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, è del 58,55%, in Lombardia è del 63,48% e in provincia di Varese è del 61,29%.
Per quanto riguarda l’andamento dell’affluenza “locale”, i dati parziali registrati nei Comuni del nostro territorio evidenziano differenze tra i vari centri. Rancio Valcuvia con il 48,25%, Cadegliano Viconago con il 46,92% e Lavena Ponte Tresa con il 47,98% registrano tra i valori più bassi di affluenza, mentre la percentuale maggiore finora è stata rilevata nei Comuni di Brinzio con il 70,12%, Marzio con il 69,60% e Castello Cabiaglio con il 67,43%.
Alcune realtà, quindi, mostrano percentuali più elevate di partecipazione, mentre in altri paesi si segnalano valori più contenuti. Il monitoraggio è terminato alla chiusura dei seggi, con l’obiettivo di fornire un quadro completo della partecipazione sul territorio.
Ecco tutti i dati delle affluenze Comune per Comune.
|COMUNE
|AFFLUENZA H. 12
(dom)
|AFFLUENZA H. 19 (dom)
|AFFLUENZA H. 23
(dom)
|AFFLUENZA H. 15
(lun)
|Agra
|11,43
|39,64
|43,57
|61,43
|Arcisate
|15,71
|40,62
|46,80
|58,46
|Azzio
|19,24
|39,31
|45,07
|61,35
|Bedero Valcuvia
|19,03
|46,08
|51,68
|63,25
|Besano
|13,23
|35,36
|41,88
|54,38
|Besozzo
|14,93
|41,52
|48,97
|60,47
|Bisuschio
|19,51
|41,31
|47,61
|60,24
|Brenta
|15,03
|38,88
|44,64
|57,62
|Brezzo di Bedero
|16,45
|42,58
|46,56
|59,46
|Brinzio
|19,82
|44,66
|51,98
|70,12
|Brissago Valtravaglia
|12,95
|32,29
|37,78
|49,95
|Brusimpiano
|15,65
|34,78
|40,22
|53,91
|Cadegliano Viconago
|11,58
|33,94
|36,68
|46,92
|Caravate
|15,41
|42,73
|48,74
|58,87
|Casalzuigno
|13,16
|39,93
|44,71
|56,30
|Cassano Valcuvia
|16,16
|39,06
|46,63
|57,46
|Castello Cabiaglio
|13,21
|41,23
|49,43
|67,43
|Castelveccana
|21,39
|45,37
|49,63
|62,62
|Cittiglio
|13,92
|40,44
|45,00
|57,18
|Cremenaga
|11,68
|34,05
|37,66
|49,51
|Cuasso al Monte
|14,04
|39,14
|44,77
|55,02
|Cugliate Fabiasco
|12,02
|34,56
|43,48
|50,00
|Cunardo
|12,61
|34,74
|39,69
|52,38
|Curiglia con Monteviasco
|14,75
|37,70
|42,62
|66,39
|Cuveglio
|15,07
|38,86
|43,44
|56,26
|Cuvio
|15,37
|33,84
|37,30
|49,71
|Dumenza
|13,95
|37,98
|42,98
|55,21
|Duno
|19,35
|48,39
|51,61
|62,10
|Ferrera di Varese
|13,84
|33,95
|40,04
|54,43
|Gavirate
|17,85
|47,73
|54,63
|65,24
|Gemonio
|16,67
|43,17
|47,50
|58,38
|Germignaga
|16,22
|38,97
|43,83
|54,68
|Grantola
|14,21
|38,17
|42,01
|55,08
|Induno Olona
|15,15
|41,85
|48,04
|60,89
|Lavena Ponte Tresa
|11,06
|32,67
|37,71
|47,98
|Laveno Mombello
|16,76
|42,76
|48,04
|60,85
|Leggiuno
|18,24
|44,96
|50,59
|62,96
|Luino
|15,08
|38,82
|43,18
|58,60
|Maccagno con PV
|16,21
|39,91
|44,78
|55,81
|Marchirolo
|11,84
|34,07
|37,48
|49,39
|Marzio
|16,00
|41,20
|52,00
|69,60
|Masciago Primo
|21,86
|42,33
|48,84
|62,79
|Mesenzana
|12,12
|32,28
|37,59
|50,22
|Montegrino Valtravaglia
|12,17
|34,85
|40,15
|51,74
|Monvalle
|16,14
|45,32
|50,86
|62,78
|Orino
|16,42
|43,67
|49,10
|62,05
|Porto Ceresio
|13,91
|38,45
|43,07
|55,14
|Porto Valtravaglia
|16,12
|43,20
|48,04
|62,12
|Rancio Valcuvia
|12,67
|31,40
|35,44
|48,25
|Sangiano
|14,39
|38,04
|44,00
|54,72
|Tronzano Lago Maggiore
|17,88
|40,22
|42,46
|50,28
|Valganna
|18,71
|42,09
|48,67
|59,76
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