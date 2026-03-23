Alto Varesotto | 23 Marzo 2026

Referendum giustizia, l’affluenza in tutti i paesi dell’alto Varesotto

Affluenza diversa nei Comuni del territorio: al top Brinzio, Marzio e Castello Cabiaglio, mentre Rancio, Cadegliano e Lavena Ponte Tresa registrano i dati più bassi. Ecco tutti i numeri

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È terminata oggi la tornata referendaria sulla giustizia che coinvolgeva l’intero territorio nazionale, con i cittadini chiamati a esprimersi sul quesito previsto riguardante la giustizia italiana. A livello nazionale l’affluenza alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, è del 58,55%, in Lombardia è del 63,48% e in provincia di Varese è del 61,29%.

Per quanto riguarda l’andamento dell’affluenza “locale”, i dati parziali registrati nei Comuni del nostro territorio evidenziano differenze tra i vari centri. Rancio Valcuvia con il 48,25%, Cadegliano Viconago con il 46,92% e Lavena Ponte Tresa con il 47,98% registrano tra i valori più bassi di affluenza, mentre la percentuale maggiore finora è stata rilevata nei Comuni di Brinzio con il 70,12%, Marzio con il 69,60% e Castello Cabiaglio con il 67,43%.

Alcune realtà, quindi, mostrano percentuali più elevate di partecipazione, mentre in altri paesi si segnalano valori più contenuti. Il monitoraggio è terminato alla chiusura dei seggi, con l’obiettivo di fornire un quadro completo della partecipazione sul territorio.

Ecco tutti i dati delle affluenze Comune per Comune.

COMUNE AFFLUENZA H. 12
(dom)		 AFFLUENZA H. 19 (dom) AFFLUENZA H. 23
(dom)		 AFFLUENZA H. 15
(lun)
Agra 11,43 39,64 43,57 61,43
Arcisate 15,71 40,62 46,80 58,46
Azzio              19,24             39,31 45,07 61,35
Bedero Valcuvia              19,03             46,08 51,68 63,25
Besano              13,23             35,36 41,88 54,38
Besozzo               14,93             41,52 48,97 60,47
Bisuschio               19,51             41,31 47,61 60,24
Brenta               15,03              38,88 44,64 57,62
Brezzo di Bedero               16,45             42,58 46,56 59,46
Brinzio               19,82             44,66 51,98 70,12
Brissago Valtravaglia               12,95             32,29 37,78 49,95
Brusimpiano               15,65              34,78 40,22  53,91
Cadegliano Viconago               11,58              33,94 36,68 46,92
Caravate               15,41              42,73 48,74 58,87
Casalzuigno               13,16              39,93 44,71 56,30
Cassano Valcuvia               16,16              39,06 46,63  57,46
Castello Cabiaglio               13,21              41,23 49,43 67,43
Castelveccana               21,39              45,37 49,63 62,62
Cittiglio               13,92             40,44 45,00 57,18
Cremenaga               11,68             34,05 37,66 49,51
Cuasso al Monte               14,04              39,14 44,77 55,02
Cugliate Fabiasco               12,02              34,56 43,48 50,00
Cunardo               12,61             34,74 39,69 52,38
Curiglia con Monteviasco               14,75             37,70 42,62 66,39
Cuveglio               15,07             38,86 43,44 56,26
Cuvio               15,37              33,84 37,30 49,71
Dumenza               13,95             37,98 42,98 55,21
Duno 19,35 48,39 51,61 62,10
Ferrera di Varese               13,84             33,95 40,04 54,43
Gavirate 17,85 47,73 54,63 65,24
Gemonio               16,67             43,17 47,50 58,38
Germignaga               16,22              38,97 43,83 54,68
Grantola               14,21             38,17 42,01 55,08
Induno Olona               15,15             41,85 48,04 60,89
Lavena Ponte Tresa               11,06             32,67 37,71 47,98
Laveno Mombello               16,76             42,76 48,04 60,85
Leggiuno              18,24              44,96 50,59 62,96
Luino              15,08             38,82 43,18 58,60
Maccagno con PV              16,21             39,91 44,78 55,81
Marchirolo              11,84             34,07 37,48 49,39
Marzio              16,00             41,20 52,00 69,60
Masciago Primo               21,86             42,33 48,84 62,79
Mesenzana               12,12             32,28 37,59 50,22
Montegrino Valtravaglia               12,17             34,85 40,15 51,74
Monvalle 16,14 45,32 50,86 62,78
Orino               16,42             43,67 49,10 62,05
Porto Ceresio               13,91             38,45 43,07 55,14
Porto Valtravaglia               16,12             43,20 48,04 62,12
Rancio Valcuvia               12,67             31,40 35,44 48,25
Sangiano                14,39            38,04 44,00 54,72
Tronzano Lago Maggiore               17,88             40,22 42,46 50,28
Valganna               18,71             42,09 48,67 59,76

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