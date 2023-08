Grande successo per la mostra dell’artista Giovanna Morano a Lavena Ponte Tresa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con una grande affluenza di pubblico e molta soddisfazione da parte dell’artista, è stata inaugurata il 13 maggio la mostra personale di Giovanna Morano a Lavena Ponte Tresa presso l’A.R.T. – Antica Rimessa dei Tram, che rimarrà visitabile fino al 28 maggio.

Una mostra che vede l’esposizione di molte tele dell’artista che descrivono il suo percorso pittorico, tra quadri figurativi e paesaggi. Una mostra che ha visto, oltre ai saluti istituzionali da parte del vicesindaco e assessore alla cultura di Lavena Ponte Tresa, Valentina Boniotto, anche quelli del sindaco di San Chirico Raparo, paese natale dell’artista.

Proprio il sindaco, Vincenzo Cirigliano, ha voluto mandare un videomessaggio per congratularsi con l’artista Giovanna Morano: «Un carissimo saluto e complimenti alla nuova vetrina delle sue opere alla cara compaesana Giovanna. La ringrazio per l’invito ma per impegni istituzionali non potrò essere presente. e la ringrazio perchè il nome, la cultura, i paesaggi, e l’arte di San Chirico Raparo hanno possibilità di emergere e farsi vedere anche al di fuori della Regione Basilicata».

«Gentile Assessore del Comune di Lavena Ponte Tresa, è fortunata ad avere li sul posto le opere, la vena artistica e la figura affidabile e di forti doti umane della nostra conterranea. Auguro a tutti voi il successo della manifestazione, attendo un nuovo vernissage qui a San Chirico Raparo targato Giovanna Morano, nonché la visita dei colleghi amministratori di Lavena Ponte Tresa. Un affettuoso saluto da San Chirico Raparo», conclude Cirigliano.

Silvia Landi, curatrice dell’evento, insieme a Giacomo Mozzi, ha illustrato il lavoro fatto negli anni da Giovanna Morano intrattenendo il pubblico. Giacomo Mozzi, che non era presente per motivi personali, ha inviato un piccolo scritto all’artista: «L’arte di Giovanna Morano, attraverso i volti e la natura dei paesaggi fa riflettere le persone. Una profondità insita nell’anima dell’artista che viene trasmessa attraverso opere d’arte che parlano allo spettatore. Espressioni e luoghi non immaginati, ma reali, figurativi che non si fanno solo ammirare, ma trasmettono un messaggio che può essere captato solo quando hai l’opera davanti. Paesaggi che illustrano luoghi dove Giovanna è stata, tra la Campania, la Svizzera e Lavena Ponte Tresa. Una donna con la missione dell’insegnamento, Giovanna Morano, ma un’artista nel trasmettere valori e bellezza, attraverso i suoi dipinti, a chi si sofferma ad ammirarli».