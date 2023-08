Frana di Orascio, conclusi i lavori di messa in sicurezza

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Avviati lo scorso settembre, dopo i quattro mesi preventivati, si sono conclusi lunedì i lavori di messa in sicurezza della strada che porta verso la frazione maccagnese di Orascio. Lavori resi indispensabili dalla frana che nell’agosto del 2021, in seguito a uno degli oramai numerosi e intensi episodi di maltempo, aveva isolato il piccolo borgo per alcuni giorni.

Per poter intervenire sul versante è stato fondamentale lo stanziamento a fondo perduto da 215mila euro – tutti «completamente investiti», specifica il gruppo di maggioranza Impegno Civico MPV – concessi da Regione Lombardia a sostegno delle richieste e dei progetti relativi alle opere necessarie presentati dall’amministrazione comunale.

Ora, dunque, il cantiere è stato smantellato e la strada è tornata normalmente fruibile, ma dal Comune anticipano che ci sarà ancora molto da fare.

«Il costone di roccia che insiste sulla parte di strada che arriva a Orascio è in condizioni pietose», spiega il sindaco Fabio Passera, e per questa ragione occorrerà trovare ulteriori modalità di finanziamento da mettere a bilancio per poter intervenire anche su tale fronte.

Tutti i lavori effettuati in seguito alla frana, in realtà, «sono solo la punta dell’iceberg di una serie di iniziative che stiamo portando avanti, non solo con soldi nostri, ma anche grazie ai contributi regionali, sebbene non bastino mai – continua il primo cittadino – Fra i numerosi progetti in essere, appena chiusi e da avviare (torrente Giona, Cadero, Campagnano e palestra di roccia tra gli altri) parliamo di cifre davvero spaventose: sfioriamo i 3 milioni di euro».

Quel che è certo, conferma Passera, è che il dissesto idrogeologico «non è un tema, ma è il tema del nostro territorio. Un sindaco deve preoccuparsi di tanto altro, ovviamente, ma il dissesto è davvero un argomento e un problema che ci fa tremare. E il nostro compito è di provare a risolverlo».