Rischio idrogeologico, in arrivo lavori da 504mila euro sul reticolo idrico di Cadero

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Erano già stati annunciati lo scorso mese di maggio, ma adesso è arrivata davvero l’ufficialità: grazie ai fondi a disposizione con il PNRR, infatti, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha ottenuto un finanziamento da 504mila euro (su 74 milioni complessivamente assegnati alla Lombardia) per realizzare un importante intervento di messa in sicurezza sul reticolo idrico di Cadero in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel 2020 e nel 2021 la zona era stata una di quelle più colpite dal maltempo, coinvolgendo anche alcune famiglie che per diverso tempo sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, e alcuni interventi già effettuati non sono stati risolutivi, come ha spiegato l’amministrazione.

Per questo occorre un investimento maggiore come quello sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in modo tale da intervenire molto più a monte rispetto alla zona già interessata dagli eventi franosi.

Saranno «lavori complicati – spiega il sindaco Fabio Passera – perché si tratta di zone impervie e sarà sicuramente necessario anche utilizzare l’elicottero per trasportare mezzi e materiali. Ma vogliamo intercettare il problema alla radice e mettere in sicurezza tutta la zona, dalle case alla strada».

«Adesso ci attende una corsa contro il tempo per arrivare giusti con le scadenze, anche perché Ministero e Regione possono prendersi tutti gli intervalli che servono, mentre poi ai Comuni è chiesto di fare il miracolo: entro maggio – aggiunge il primo cittadino – bisognerà aver realizzato la fase progettuale ed entro l’estate dovremo provvedere all’assegnazione dell’appalto».

«Considerato quanto succede anche vicino a noi non è il caso di andare per il sottile, con il dissesto e con un territorio che si sbriciola letteralmente tra le mani, bisogna solo correre», conclude l’amministrazione maccagnese.