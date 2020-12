“#CULTURAinCOMUNE”, da Luino il Natale dell’associazione “AISU – Verso Itaca”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Per AISU il presidente Sergio Moalli) L’associazione A.I.S.U. Verso Itaca, nata nel febbraio 2011, ha come scopo quello di promuovere iniziative culturali che possano favorire la promozione e la formazione individuale e sociale, attraverso lo sviluppo di relazioni interpersonali fondate sulle esigenze personali e comunitarie emergenti in questo periodo storico.

E’ consapevole che la propria mission richiede un adeguato spazio per poter essere esposta in maniera esaustiva, in quanto è un approccio nuovo al fare associazione. La denominazione è composta da un acronimo A per associazione – I per interculturale – S per sviluppo – U per indicare l’aspetto umano precipuo dell’attenzione allo sviluppo. Si ritiene infatti che lo sviluppo della Natura sia già di per sé perfetto e da considerare come modello a cui rifarsi.

Accanto compare la scritta “Insieme verso Itaca”, considerando la vita un viaggio da compiere insieme, mentre Itaca rimane la meta, lo scopo dell’esistere.

L’Associazione ha sede a Luino, in piazza Libertà 22, opera principalmente in Lombardia, ma ha promosso iniziative ed è stata invitata anche in altre zone di Italia e all’estero. Al singolo contenuto predilige il processo che viene messo in atto e seguito in ogni iniziativa, accoglie ogni espressione di pensiero, di fede, di appartenenza sociale, nella consapevolezza che la sfida del futuro risiede nella capacità di costruire un pensiero nuovo, nato da visioni differenti.

Durante questo periodo di look down ha operato principalmente utilizzando i social (Facebook- portale – Youtube – email – incontri via Skype o Zoom, coaching telefonico) e ha voluto essere presente per diffondere informazioni utili, sostenere le persone costrette a casa, con iniziative di svago culturale ( festival della poesia on line – angolo della lettura – progetto Cavalcando la Cometa), nella convinzione che la speranza può sostenere l’azione e l’azione serve per affrontare ogni situazione, soprattutto quelle più problematiche.

L’associazione ha aderito all’invito dell’Amministrazione Comunale, partecipando alla rubrica “#CULTURAinCOMUNE”, in quanto ritiene che lavorare in sinergia, porsi degli obiettivi comuni, riconoscere l’operato di ciascuno come bene di sviluppo, è la via più produttiva per promuovere il cambiamento e affrontare le problematicità di questo periodo.

Auspica che in un prossimo futuro si riesca a trovare una adeguata modalità di comunicazione e collaborazione, in modo da garantire a tutti la possibilità di offrire il proprio apporto e arrivare alle persone della città e del territorio, per superare la paura e la solitudine e trovare insieme soluzioni adeguate ai bisogni del territorio e non solo limitando l’influenza a un confine troppo stretto.

