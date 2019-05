Brinzio, Piccinelli si ricandida sindaco: ecco squadra e programma

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Dopo tre mandati in veste di sindaco e un’esperienza politica a servizio del paese iniziata nel lontano 1980, Roberto Piccinelli, 72 anni, non può accettare la prospettiva di un futuro indefinito per Brinzio, e si ripresenta così agli elettori con una lista civica e un programma di nuove proposte per il voto di domani.

Lungo la strada delle amministrative 2019, per la gestione della cosa pubblica nel borgo in cui è nato e cresciuto anche politicamente, come consigliere, assessore, vice sindaco e infine, come detto, nei panni di primo cittadino, Piccinelli trova il gruppo di “Brinzio Cresce“, composto da nuove leve e guidato dal giovanissimo Federico Mazzuccato, classe 1995.

Il programma della lista civica di Piccinelli, al cui interno è presente come candidato consigliere anche il sindaco uscente, Sergio Vianini, e a cui si somma un organico composto da figure esperte, volti nuovi ed esponenti del volontariato locale, non può che partire dalla tradizione e dal legame con il territorio. Centrale è in questo senso la cura dei boschi comunali, rinnovandone inoltre la coltivazione.

Sicurezza e decoro compaiono tra le linee programmatiche come due ulteriori obiettivi, rispetto ai quali i candidati intendono, tra i vari punti messi nero su bianco, intervenire sulle strade con dissuasori per la velocità ma anche telecamere e fototrappole per combattere l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Diverse infine le proposte per potenziare i servizi sociali, coinvolgere nelle attività del piccolo comune (800 abitanti circa) il mondo giovanile, attuare nuove soluzioni per i servizi educativi, la cultura, lo sport.

“A 72 anni la mia idea era quella di godermi la pensione – spiega Piccinelli – ma sono stato richiamato in servizio in virtù di uno scenario che purtroppo si è concretizzato: l’assenza di un nuovo gruppo di brinziesi a cui lasciare in eredità l’amministrazione del paese. Dopo quarant’anni in comune, comunque, qualche idea potrei ancora avercela – prosegue l’ex sindaco -. Il nostro è un programma di lungo termine su cui però inciderà senza dubbio la non facile situazione economica, che costringe ad un maggior ingegno. Abbiamo due o tre buoni progetti in cantiere, ai quali si somma la priorità, in queste condizioni, di difendere anche quanto di buono è già stato realizzato”.

Se da una parte, sfogliando il programma, ambizioni e motivazioni non appaiono certo carenti, dall’altra rimangono sullo sfondo criticità che Brinzio, al pari di altri piccoli paesi, continua a considerare fattori altamente limitanti. La disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, che include anche la distanza quasi totale dei giovani da certi valori, e le difficoltà economiche e finanziarie sempre più incisive. “Crediamo che una delle conseguenze logiche a questi problemi sia la riorganizzazione anche territoriale dei piccoli comuni – affermano dalla lista -. Finora la nostra amministrazione ha lavorato con i comuni limitrofi e vicini per giungere alla definizione di una ‘unione’ di comuni ma, forse, si dovrebbe iniziare a discutere di ‘fusione’ dei comuni“.

Per il programma completo della lista civica Brinzio cliccare qui. Di seguito invece la lista dei candidati consiglieri: Ezio Bonometti (58 anni), pensionato, volontario della Protezione civile. Cresciuto a Brinzio, conosce le problematiche del paese, disponibile a lavorare per trovare le giuste soluzioni; Riccardo Branca (34 anni), farmacista, appassionato di montagna ed agricoltura; Valerio Contini (18 anni), studente presso il liceo classico, volontario della Protezione civile; Battista Folador (40 anni), muratore, attivo nelle associazioni CSI Brinzio (presidente) e ASPD Brinzio (vice presidente); Giorgio Mainoli (62 anni), pensionato, intende impegnarsi per il rinnovamento del paese, mettendo al primo posto le persone; Manuela Piccinelli (32 anni), impiegata, ha come obiettivo l’organizzazione di eventi e iniziative culturali adatti ad ogni fascia d’età; Roberto Piccinelli (39 anni), geometra, ha maturato esperienze lavorative collaborando con i settori tecnici di Pubbliche Amministrazioni. Attuale consigliere Ass. Ur Grupp.; Laura Ponzi (30 anni), infermiera, ha scelto Brinzio, paese di origine, per costruire la propria famiglia; Sabrina Van Hoften (52 anni), graphic designer, intende impegnarsi per il bene delle nuove generazioni; Sergio Vanini (66 anni), dopo quindici anni come sindaco collaborerà nei servizi sociali per il benessere del paese.