Maltempo, un po’ di tregua ma è in arrivo un’altra perturbazione. Prosegue l’allerta

Dopo la conta dei danni e dei disagi su tutto territorio dell’Alto Varesotto, la Sala Operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo nella giornata di oggi, martedì 30 ottobre, spiegando che nella giornata di oggi vi sarà una tregua, ma da domani le precipitazioni, soprattutto nella nostra zona, vi sarà un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni.

La fase acuta della perturbazione – spiegano – si è esaurita nella scorsa notte, ma resta nella giornata di oggi un flusso meridionale instabile, seppur con precipitazioni localizzate ed in attenuazione; oggi venti moderati, ancora a tratti localmente forti su Appennino e bassa pianura occidentale ed in quota sulle Alpi (prevalentemente 20-40 km/h). Per il resto della giornata di oggi si prevedono precipitazioni da deboli a moderate sparse (10-25 mm) su Alpi e Prealpi, possibili localmente più intense sulla zona del Lago Maggiore; altrove deboli isolate, mentre il limite delle nevicate intorno a 1100 metri, è tendente a risalire oltre i 1200 – 1500 metri dal pomeriggio.

Nella giornata di domani, mercoledì 31 ottobre, invece, condizioni inizialmente simili ma con tendenza ad intensificazione delle precipitazioni sul Nordovest, in particolare dal pomeriggio. Limite delle nevicate a circa 1500 metri, solo inizialmente a quote inferiori in Valchiavenna. Venti inizialmente da deboli a moderati, tendenti a rinforzare dal pomeriggio su pianura, Appennino e fascia pedemontana, prevalentemente moderati, a tratti con forti raffiche.

In conseguenza delle precipitazioni diffuse abbondanti registrate nelle ultime 72 ore con cumulate di pioggia sui settori alpini e prealpini comprese tra i 200 e i 500 mm, si chiede ai sistemi locali di protezione civile di mantenere almeno per la giornata odierna una fase operativa di preallarme-attenzione, cioè di mantenere il sistema locale in costante azione di sorveglianza e monitoraggio del territorio e predisporlo alla pronta attivazione di eventuali azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

In particolare si suggerisce ai presidi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che localmente potrebbero risultare pericolosi, quali gli scenari di rischio idrogeologico e idraulico e di rischio vento forte, mentre si evidenzia che i livelli di tutti i corsi d’acqua lombardi, nei tratti montani, sono in diminuzione sotto le soglie di allertamento e stanno lentamente rientrando alla normalità.

Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.

Per ulteriori informazioni consultare integralmente il bollettino emesso dalla Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia, cliccando qui.