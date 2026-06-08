Torna il maltempo sull’alto Varesotto, allerta gialla per temporali

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Ancora instabilità sul Varesotto, dove i cieli soleggiati sono ancora in procinto di alternarsi con rovesci e temporali per qualche giorno. Lo conferma il bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia, che parla di allerta gialla per il territorio dei laghi e delle Prealpi varesine.

Per la restante parte della giornata di oggi, lunedì 8 giugno, è prevista l’attivazione di rovesci o locali temporali su Appennino e settori prealpini, con la possibilità di occasionali rovesci anche sulla Pianura.

A inizio sera, aumento dell’instabilità a partire dalla fascia più occidentale della regione, con rovesci o temporali più organizzati tra Pavese e Milanese, in rapida risalita a interessare anche i settori prealpini Varesini e Lariani. Possibili fenomeni più marcati sui settori di Laghi e Prealpi Varesine, con cumulate nelle ultime 6 ore della giornata arealmente tra 20 e 30 mm.

Per la giornata di domani, martedì 9, è previsto il proseguimento nella notte e nelle prime ore del mattino della fase instabile attivatasi nella tarda serata del giorno precedente, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale prevalentemente concentrate su fascia alpina e prealpina, ma non escluse in maniera sparsa e irregolare anche sulla parte della pianura occidentale.

Dal pomeriggio nuova fase instabile, con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale più marcato a partire dalla fascia prealpina centro occidentale, per poi interessare nelle ultime ore della giornata anche parte della Pianura, sebbene persista ancora incertezza sulla dislocazione spaziale in Pianura tra pomeriggio e sera.