Maltempo in arrivo sull’Alto Varesotto, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

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Le nuvole che nelle ultime ore hanno iniziato ad addensarsi sulle montagne dell’Alto Varesotto rappresentano l’anticipo di una fase meteorologica che richiederà particolare attenzione nelle prossime ore. Le aree alpine e prealpine della provincia di Varese, comprese quelle affacciate sul Lago Maggiore, si preparano infatti ad affrontare una nuova ondata di instabilità caratterizzata da rovesci e temporali.

La Protezione Civile della Lombardia ha emesso l’ennesima allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio temporali, evidenziando una situazione che interesserà in modo particolare i territori montani e pedemontani.

Per la giornata di oggi, martedì 9 giugno, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno probabili e sparsi fin dal primo pomeriggio soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e prealpini, coinvolgendo quindi anche l’area dell’Alto Varesotto. Nel corso della serata le precipitazioni potrebbero estendersi anche ai settori di pianura, con maggiore probabilità nelle zone pedemontane.

Secondo le previsioni, saranno possibili anche rinforzi del vento, in particolare lungo la fascia alpina e prealpina oltre i 700 metri di quota, dove le condizioni meteorologiche potrebbero risultare maggiormente dinamiche.

La fase più significativa è tuttavia attesa per la giornata di mercoledì 10 giugno. Le precipitazioni, prevalentemente a carattere di rovescio e temporale, sono previste già dalla notte e potrebbero proseguire per gran parte della giornata prima di un graduale esaurimento in serata.

Nelle zone alpine e prealpine le piogge saranno diffuse soprattutto tra la notte e il primo mattino, periodo nel quale saranno più probabili fenomeni persistenti e localmente intensi. Si tratta di uno scenario che interessa direttamente le vallate e i centri dell’Alto Varesotto, dove l’attenzione resta rivolta all’evoluzione delle precipitazioni e alla possibile risposta del reticolo idrico minore.

Nel tardo pomeriggio e in serata è inoltre prevista la possibile formazione di linee temporalesche in rapido movimento da ovest verso est tra la pianura e la fascia prealpina. In questo contesto non si esclude il verificarsi di fenomeni localmente intensi accompagnati da forti rovesci e raffiche di vento.

I quantitativi di pioggia attesi risultano particolarmente significativi nelle aree montane. Sui settori alpini e prealpini sono infatti segnalati possibili accumuli locali compresi tra 80 e 100 millimetri in 12 ore e tra 60 e 80 millimetri in 6 ore, valori che potrebbero determinare criticità localizzate soprattutto nelle zone maggiormente esposte.

La Protezione Civile raccomanda pertanto di seguire gli aggiornamenti meteorologici e di prestare particolare attenzione nelle aree montane, lungo corsi d’acqua e versanti soggetti a possibili fenomeni di dissesto. L’allerta rimane attiva per l’intero territorio interessato dall’avviso, con particolare riferimento ai comparti alpini e prealpini della Lombardia.