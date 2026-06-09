Lombardia | 9 Giugno 2026

Maltempo in arrivo sull’Alto Varesotto, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Attenzione tra oggi e domani sulle aree alpine e prealpine del territorio: attese piogge, rovesci e fenomeni localmente intensi. Ecco il bollettino meteo completo per le prossime ore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Le nuvole che nelle ultime ore hanno iniziato ad addensarsi sulle montagne dell’Alto Varesotto rappresentano l’anticipo di una fase meteorologica che richiederà particolare attenzione nelle prossime ore. Le aree alpine e prealpine della provincia di Varese, comprese quelle affacciate sul Lago Maggiore, si preparano infatti ad affrontare una nuova ondata di instabilità caratterizzata da rovesci e temporali.

La Protezione Civile della Lombardia ha emesso l’ennesima allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio temporali, evidenziando una situazione che interesserà in modo particolare i territori montani e pedemontani.

Per la giornata di oggi, martedì 9 giugno, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni saranno probabili e sparsi fin dal primo pomeriggio soprattutto in prossimità dei rilievi alpini e prealpini, coinvolgendo quindi anche l’area dell’Alto Varesotto. Nel corso della serata le precipitazioni potrebbero estendersi anche ai settori di pianura, con maggiore probabilità nelle zone pedemontane.

Secondo le previsioni, saranno possibili anche rinforzi del vento, in particolare lungo la fascia alpina e prealpina oltre i 700 metri di quota, dove le condizioni meteorologiche potrebbero risultare maggiormente dinamiche.

La fase più significativa è tuttavia attesa per la giornata di mercoledì 10 giugno. Le precipitazioni, prevalentemente a carattere di rovescio e temporale, sono previste già dalla notte e potrebbero proseguire per gran parte della giornata prima di un graduale esaurimento in serata.

Nelle zone alpine e prealpine le piogge saranno diffuse soprattutto tra la notte e il primo mattino, periodo nel quale saranno più probabili fenomeni persistenti e localmente intensi. Si tratta di uno scenario che interessa direttamente le vallate e i centri dell’Alto Varesotto, dove l’attenzione resta rivolta all’evoluzione delle precipitazioni e alla possibile risposta del reticolo idrico minore.

Nel tardo pomeriggio e in serata è inoltre prevista la possibile formazione di linee temporalesche in rapido movimento da ovest verso est tra la pianura e la fascia prealpina. In questo contesto non si esclude il verificarsi di fenomeni localmente intensi accompagnati da forti rovesci e raffiche di vento.

I quantitativi di pioggia attesi risultano particolarmente significativi nelle aree montane. Sui settori alpini e prealpini sono infatti segnalati possibili accumuli locali compresi tra 80 e 100 millimetri in 12 ore e tra 60 e 80 millimetri in 6 ore, valori che potrebbero determinare criticità localizzate soprattutto nelle zone maggiormente esposte.

La Protezione Civile raccomanda pertanto di seguire gli aggiornamenti meteorologici e di prestare particolare attenzione nelle aree montane, lungo corsi d’acqua e versanti soggetti a possibili fenomeni di dissesto. L’allerta rimane attiva per l’intero territorio interessato dall’avviso, con particolare riferimento ai comparti alpini e prealpini della Lombardia.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Alto Varesotto | 8 Giugno 2026

Torna il maltempo sull’alto Varesotto, allerta gialla per temporali

In serata nuovo aumento dell’instabilità con il ritorno di rovesci e possibili fenomeni più intensi sul nostro territorio. Il bollettino della Protezione civile regionale

Alto Varesotto | 4 Giugno 2026

Ancora maltempo sull’alto Varesotto, nuova allerta meteo della Protezione civile

Dal tardo pomeriggio di oggi e nella notte previsti ancora rovesci e temporali sul nostro territorio. Miglioramento verso il weekend, ma temperature in diminuzione almeno fino a domenica

Lombardia | 2 Giugno 2026

Maltempo nel Varesotto, cresce l’allerta: codice arancione per rischio idrogeologico

Previste precipitazioni intense, roveschi diffusi e fenomeni temporaleschi con possibili accumuli elevati tra fascia pedemontana e primi rilievi. Ecco le previsioni per le prossime ore

Alto Varesotto | 1 Giugno 2026

Temporali e forti piogge in arrivo, allerta meteo gialla sull’alto Varesotto

Già nelle prime ore della notte previste le prime precipitazioni anche nel Varesotto, che proseguiranno per tutta la giornata con anche forti raffiche e grandine. Il bollettino della Protezione civile

Alto Varesotto | 11 Maggio 2026

Temporali e grandine sull’alto Varesotto, allerta meteo per vento forte

Segnalate grandinate a Laveno e Sangiano nel primo pomeriggio di oggi. Da questa notte previste forti raffiche anche sulle nostre Prealpi

Lombardia | 5 Maggio 2026

Maltempo: allerta per rischio idrogeologico, vento forte e temporali anche nell’alto Varesotto

Avviso della Protezione Civile valido per oggi e domani: piogge diffuse, rovesci e possibili fenomeni intensi anche sui rilievi con coinvolgimento dell’area del Varesotto

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com