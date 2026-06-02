Lombardia | 2 Giugno 2026

Maltempo nel Varesotto, cresce l’allerta: codice arancione per rischio idrogeologico

Previste precipitazioni intense, roveschi diffusi e fenomeni temporaleschi con possibili accumuli elevati tra fascia pedemontana e primi rilievi. Ecco le previsioni per le prossime ore

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Sale il livello di attenzione anche nel Varesotto. Regione Lombardia oggi pomeriggio ha emesso l’ennesima allerta di Protezione Civile, con allerta arancione per rischio idrogeologico, allerta gialla per rischio idraulico e allerta gialla per temporali in vista della forte perturbazione che sta interessando il territorio regionale.

Per la restante parte della giornata di oggi, 2 giugno, sono attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale su tutta la Lombardia. Secondo il bollettino regionale, i fenomeni saranno più frequenti e intensi sulle Prealpi e sull’alta pianura, con uno spostamento da ovest verso est nel corso della seconda parte della giornata.

Tra il pomeriggio e la serata sono previsti temporali più sparsi ma di maggiore intensità, possibili anche sui settori meridionali della regione, sempre in transito da ovest verso est. I fenomeni più intensi tenderanno a esaurirsi gradualmente a partire dai settori occidentali soltanto in tarda serata, mentre sui rilievi e nelle aree orientali la situazione potrebbe mantenersi più persistente.

Per quanto riguarda i venti, sono attesi flussi da deboli a moderati da sud sui rilievi, con rinforzi limitati alle creste di confine e successiva rotazione da nord in serata. In pianura i venti soffieranno fino a moderati da est, con raffiche localmente forti fino al tardo pomeriggio. Le previsioni indicano inoltre possibili picchi di precipitazione compresi tra 80 e 100 millimetri, in particolare lungo la fascia pedemontana e sui primi rilievi.

Per la giornata di mercoledì 3 giugno sono previsti nella notte rovesci o isolati temporali residui, soprattutto sui settori orientali. Dalla mattinata sono attese ampie schiarite a partire da ovest, mentre sui territori orientali potrebbe persistere una nuvolosità irregolare.

Da metà giornata sarà possibile la formazione di isolati temporali in discesa dalla fascia prealpina verso l’alta pianura, senza accumuli significativi a livello areale. I venti saranno deboli o moderati da nord in montagna e deboli occidentali in pianura.

Per ulteriori informazioni, consultare il bollettino meteo integrale cliccando qui.

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