Alto Varesotto | 4 Giugno 2026

Ancora maltempo sull’alto Varesotto, nuova allerta meteo della Protezione civile

Dal tardo pomeriggio di oggi e nella notte previsti ancora rovesci e temporali sul nostro territorio. Miglioramento verso il weekend, ma temperature in diminuzione almeno fino a domenica

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Dopo i forti temporali del 2 giugno scorso, una nuova ondata di maltempo è prevista per il tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, anche sul territorio dei laghi e delle Prealpi varesine, come riporta l’ultimo bollettino di allerta meteo emesso dalla Protezione civile di Regione Lombardia.

Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse a partire dai rilievi alpini e prealpini occidentali, quindi in diffusione verso Est, con interessamento in serata anche della Pianura, dell’Appennino e, marginalmente, della bassa Pianura orientale.

Le precipitazioni si attendono più insistenti in tarda serata su Nord-Ovest e alta Pianura occidentale e potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Si prevedono venti prevalentemente deboli orientali, tendenti a rinforzare, in particolare oltre 700 metri, dove si disporranno dai quadranti meridionali. Nello specifico sono attese, a partire dalla serata, precipitazioni persistenti con cumulate areali generalmente comprese tra 20 e 40 mm nelle 6 ore e tra 30 e 60 mm nelle 12 ore. Non si escludono locali massimi compresi tra 50 e 70 mm nelle 6 ore e tra 70 e 90 mm nelle 12 ore.

Previsione confermata anche dal Centro Geofisico Prealpino, che stima, in serata e nella notte, rovesci e temporali di forte intensità tra Verbano, Lario e bassa Valtellina e nevicate sulle Alpi fino a circa 2200 metri, con temperature in diminuzione.

Per la giornata di domani, venerdì 5 giugno, sono attese ancora precipitazioni in rapido spostamento sui settori orientali nella notte e definitivo esaurimento nel mattino. Permarrà tuttavia la possibilità di isolati rovesci e temporali sui settori di pianura centro-orientali e sulle Prealpi dal pomeriggio e in serata, con la possibilità di fenomeni più insistenti sul Nord-Ovest. In montagna si attendono venti a tratti moderati fino al mattino, in attenuazione nella giornata, mentre in pianura deboli variabili, tendenti a rinforzare dal pomeriggio ed in serata, in particolare sui settori orientali.

Gli esperti del Centro Geofisico parlano di una giornata soleggiata, asciutta e più calda fino al tardo pomeriggio, con il ritorno in serata locali di rovesci e brevi temporali, più probabili sulla fascia pedemontana e sull’alta pianura.

Sabato 6 nuvoloso al mattino, ma probabilmente asciutto. Poi soleggiato soprattutto sulla pianura, con isolati piovaschi nel pomeriggio in area pedemontana e temperature massime in diminuzione. Tra domenica 7 e lunedì 8 giugno, invece, si prevedono giornate ben soleggiate con cumuli nelle ore più calde e possibili rovesci su Alpi e Prealpi. Asciutto sul resto della regione e temperature in aumento.

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