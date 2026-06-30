Lombardia | 30 Giugno 2026

Maltempo, un’altra allerta arancione e gialla per temporali nell’Alto Varesotto

Regione segnala anche criticità gialla per rischio idrogeologico e vento forte tra il pomeriggio di oggi e la giornata di mercoledì. Prevista anche grandine. Ecco le previsioni per le prossime ore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta di Protezione Civile per il rischio idro-meteo che interessa anche l’Alto Varesotto. Per l’area dei Laghi e Prealpi Varesine è prevista un’allerta gialla per temporali e vento forte nella giornata di mercoledì 1 luglio, mentre a livello regionale resta in vigore un’allerta arancione per i fenomeni temporaleschi più intensi.

Secondo il bollettino, per il resto della giornata di oggi, martedì 30 giugno, il tempo sarà ancora influenzato dall’alta pressione, ma infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota potranno favorire la formazione di rovesci e temporali locali, anche di moderata o forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, piogge intense comprese tra 30 e 50 millimetri e possibili grandinate di piccole e medie dimensioni.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di domani, mercoledì 1 luglio, quando una perturbazione in discesa dal Nord Europa renderà l’atmosfera decisamente più instabile. Nella prima parte della giornata sono attesi rovesci sulle Alpi e sulle Prealpi, mentre dal pomeriggio e fino alla serata i temporali diventeranno più diffusi, spostandosi da Nord-Ovest verso Sud-Est.

I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da raffiche di vento tra 70 e 90 chilometri orari, grandinate con chicchi di medie e grandi dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto anche un rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche che nelle aree più esposte potranno raggiungere anche 90-110 chilometri orari.

Per la zona omogenea IM-04 – Laghi e Prealpi Varesine, che comprende l’Alto Varesotto, Regione Lombardia ha disposto un’allerta gialla per temporali dalle 11 di mercoledì 1 luglio fino alla mezzanotte e un’allerta gialla per vento forte dalle 12 di mercoledì fino alle 6 di giovedì 2 luglio.

La Protezione Civile invita gli enti locali ad attivare la fase operativa di attenzione e raccomanda alla popolazione la massima prudenza, soprattutto durante i temporali più intensi. Tra i possibili effetti segnalati figurano la caduta di alberi e rami, danni a coperture e strutture provvisorie, criticità alla viabilità, grandinate e possibili allagamenti localizzati dovuti alle piogge intense.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 9 Giugno 2026

Maltempo in arrivo sull’Alto Varesotto, allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Attenzione tra oggi e domani sulle aree alpine e prealpine del territorio: attese piogge, rovesci e fenomeni localmente intensi. Ecco il bollettino meteo completo per le prossime ore

Alto Varesotto | 8 Giugno 2026

Torna il maltempo sull’alto Varesotto, allerta gialla per temporali

In serata nuovo aumento dell’instabilità con il ritorno di rovesci e possibili fenomeni più intensi sul nostro territorio. Il bollettino della Protezione civile regionale

Alto Varesotto | 4 Giugno 2026

Ancora maltempo sull’alto Varesotto, nuova allerta meteo della Protezione civile

Dal tardo pomeriggio di oggi e nella notte previsti ancora rovesci e temporali sul nostro territorio. Miglioramento verso il weekend, ma temperature in diminuzione almeno fino a domenica

Lombardia | 2 Giugno 2026

Maltempo nel Varesotto, cresce l’allerta: codice arancione per rischio idrogeologico

Previste precipitazioni intense, roveschi diffusi e fenomeni temporaleschi con possibili accumuli elevati tra fascia pedemontana e primi rilievi. Ecco le previsioni per le prossime ore

Alto Varesotto | 1 Giugno 2026

Temporali e forti piogge in arrivo, allerta meteo gialla sull’alto Varesotto

Già nelle prime ore della notte previste le prime precipitazioni anche nel Varesotto, che proseguiranno per tutta la giornata con anche forti raffiche e grandine. Il bollettino della Protezione civile

Alto Varesotto | 11 Maggio 2026

Temporali e grandine sull’alto Varesotto, allerta meteo per vento forte

Segnalate grandinate a Laveno e Sangiano nel primo pomeriggio di oggi. Da questa notte previste forti raffiche anche sulle nostre Prealpi

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com