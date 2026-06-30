Maltempo, un’altra allerta arancione e gialla per temporali nell’Alto Varesotto

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Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta di Protezione Civile per il rischio idro-meteo che interessa anche l’Alto Varesotto. Per l’area dei Laghi e Prealpi Varesine è prevista un’allerta gialla per temporali e vento forte nella giornata di mercoledì 1 luglio, mentre a livello regionale resta in vigore un’allerta arancione per i fenomeni temporaleschi più intensi.

Secondo il bollettino, per il resto della giornata di oggi, martedì 30 giugno, il tempo sarà ancora influenzato dall’alta pressione, ma infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota potranno favorire la formazione di rovesci e temporali locali, anche di moderata o forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, piogge intense comprese tra 30 e 50 millimetri e possibili grandinate di piccole e medie dimensioni.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di domani, mercoledì 1 luglio, quando una perturbazione in discesa dal Nord Europa renderà l’atmosfera decisamente più instabile. Nella prima parte della giornata sono attesi rovesci sulle Alpi e sulle Prealpi, mentre dal pomeriggio e fino alla serata i temporali diventeranno più diffusi, spostandosi da Nord-Ovest verso Sud-Est.

I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da raffiche di vento tra 70 e 90 chilometri orari, grandinate con chicchi di medie e grandi dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto anche un rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche che nelle aree più esposte potranno raggiungere anche 90-110 chilometri orari.

Per la zona omogenea IM-04 – Laghi e Prealpi Varesine, che comprende l’Alto Varesotto, Regione Lombardia ha disposto un’allerta gialla per temporali dalle 11 di mercoledì 1 luglio fino alla mezzanotte e un’allerta gialla per vento forte dalle 12 di mercoledì fino alle 6 di giovedì 2 luglio.

La Protezione Civile invita gli enti locali ad attivare la fase operativa di attenzione e raccomanda alla popolazione la massima prudenza, soprattutto durante i temporali più intensi. Tra i possibili effetti segnalati figurano la caduta di alberi e rami, danni a coperture e strutture provvisorie, criticità alla viabilità, grandinate e possibili allagamenti localizzati dovuti alle piogge intense.