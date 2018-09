Centro Parco Hussy, ecco le novità per la stagione autunnale

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo alcune settimane di sosta estiva, utili per affrontare i necessari interventi di manutenzione e pulizie, oltre che per godere di un periodo di meritato riposo, i volontari del centro Parco Hussy sono pronti a tornare in attività.

Dopo l’ultimo appuntamento di fine luglio, dedicato ad uno spettacolo di folklore internazionale, organizzato insieme ad un gruppo di giovani proveniente dalla Georgia e particolarmente apprezzato dal pubblico, l’associazione culturale di via Creva inaugura il calendario di proposte per l’autunno.

“E’ stato approvato il rendiconto semestrale con risultati soddisfacenti – commenta il presidente Antonio Lucio Trivellato – grazie anche alla magnanimità di soci che intendono rimanere nella loro riservatezza, sommata all’impegno dei volontari sempre attivi nonostante qualche problema di salute. A loro va un caloroso ringraziamento“.

La stagione si apre dunque con un viaggio in Sicilia che porterà un gruppo di soci nuovamente al caldo, dall’11 al 21 settembre, mentre altri amici del centro partiranno per diverse destinazioni prima di affrontare il ritorno alla routine quotidiana.

Con la tombola di domenica 23 riprendono invece le tradizionali iniziative sociali, tra cui non mancherà il pranzo in compagnia di fine mese, in calendario per domenica 30. Consultando la bacheca della sede, infine, è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per accedere alla nuova edizione del corso di ginnastica soft, mediante le consuete modalità e prenotazioni stabilite dall’organizzazione.

Per ulteriori dettagli scrivere all’indirizzo info@centroparcohussy.com oppure contattare il numero 0332 511179.