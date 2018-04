Monti incontra i pescatori dell’Alto Verbano: “Incubatoi opere importanti per la Regione”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella serata di ieri il consigliere regionale della Lega, Emanuele Monti, ha incontrato i pescatori dell’Alto Verbano, riuniti in una neonata associazione dove sono confluite altre realtà operanti nel Nord della Provincia di Varese nell’ambito della pesca sportiva.

“Ho voluto incontrare i pescatori dell’Alto Verbano – spiega Emanuele Monti – a seguito del loro appello, lanciato nei giorni scorsi, circa i finanziamenti necessari per l’incubatoio ittico. È stato un appuntamento proficuo che ha consentito una conoscenza reciproca, dove ho potuto apprezzare anche il lavoro svolto da queste persone nell’ambito del ripopolamento della fauna ittica ma più in generare in termini di valore aggiunto per la comunità di quelle zone, mediante anche l’organizzazione di visite didattiche e iniziative legate alla cultura del territorio e della natura. Ho preso atto delle richieste dell’associazione durante la serata e mi sono impegnato a portare la questione in Regione; la settimana prossima incontrerò il nuovo Assessore regionale alla partita, Fabio Rolfi, per spiegargli nel dettaglio la situazione specifica ma più in generale per fare il punto su tutti gli incubatoi del territorio regionale. Occorre mettere chiarezza, infatti, su un tema dove la sciagurata Legge Delrio del Pd, che ha tolto le competenze alle Province per darle alla Regione, ha portato solo disordine e incertezza, anche dal punto di vista dei finanziamenti necessari – conclude Emanuele Monti – per queste opere”.

“Ringrazio il consigliere Monti per la sua presenza nel nostro territorio – conclude il vicesindaco di Luino, Alessandro Casali presente alla serata -, anche in questo incontro ha preso subito a cuore una criticità che ci preoccupa da mesi facendo sentire la vicinanza di Regione Lombardia riguardo a temi importanti come questo”.

Nelle scorse settimane, a più riprese, avevamo evidenziato le criticità emerse dalle strutture di Maccagno con Pino e Veddasca e di Brusimpiano.