«400 persone circa per il ritorno del cinema a Luino, perplessità sollevate pretestuose»

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Seconda serata al cinema ieri, dopo quella di sabato, con un bis di presenze al Teatro Cinema Sociale “Dario Fo e Franca Rame”: circa 400 i biglietti venduti in due giorni. «Si smorzano, nei fatti, dubbi e polemiche esternate dagli scettici di turno», esordisce la vicesindaca Antonella Sonnessa.

Il primo weekend di proiezioni cinematografiche a Luino, infatti, è stato molto soddisfacente per l’amministrazione comunale con un pubblico che ha risposto come da aspettative. «Un pubblico variegato, tra cui molti ragazzi e famiglie, hanno inaugurato la riapertura del cinema all’interno del Teatro Sociale Fo Rame. I giovani della Nuova Pro loco Città di Luino hanno gestito impeccabilmente la biglietteria e tutta l’organizzazione con una serietà e una convinzione evidenti a tutti. Si continuerà su questa strada per far crescere la platea».

«Molte le voci all’ingresso che, all’unisono, si rallegravano per aver dato un’alternativa alle serate luinesi e commentavano positivamente il costo del biglietto, comprendendo e apprezzando la strategia dell’amministrazione che con tale mossa intende invogliare, soprattutto, i ragazzi e le fasce più fragili a frequentare la sala – spiega ancora Sonnessa -. Sono i principi e i valori da cui è scaturito il programma elettorale; dare importanza alla cultura e a tutte le sue forme è sempre stata una priorità. Essa non è improduttiva (come, invece, dichiarava illo tempore dai palazzi romani un Ministro della Repubblica), ma è la spinta per migliorare la società e per far ripartire l’economia».

«Le perplessità sollevate sul Cinema, relativamente ai costi e al bilancio (da critiche provenienti dai consiglieri “#Luinesi”, Davide Cataldo e Alessandro Casali, ndr) , sono pretestuose; è risaputo che certi settori, tra i quali proprio il cinema e il teatro, portino con sé bilanci incerti ma, certamente, ripercussioni positive sulla società, sviluppando un miglioramento progressivo e qualitativo della vita – prosegue ancora la vicesindaca -. Coloro che valutano questi progetti solo dal punto di vista delle entrate e dei costi, non potranno mai comprendere la fatica che, da oltre un anno, tutta una squadra tra funzionari, impiegati e una parte politica, ha fatto per questa riapertura e quanto impegno c’è e c’è stato nelle “retrovie”».

La presidente della Commissione Bilancio e Affari Generali, Valeria Squitieri, sostiene che «sarebbe sempre auspicabile che questi temi vengano in primis trattati durante le riunioni ad hoc e auspica la presenza di tutti i membri». Squitieri aggiunge che proprio «le commissioni sono il luogo destinato a trattare questi argomenti, a confrontarsi tra le parti politiche e invita tutti i componenti a partecipare al prossimo imminente incontro per discuterne vagliando i bilanci ante 2020 e comparare l’operato e il disavanzo di allora con l’operato e l’avanzo l’attuale, ricordando ai precedenti amministratori che il cinema è stato lasciato e trovato “agonizzante” al momento del nostro insediamento».

«Per il futuro della gestione del Cinema puntiamo a una continuità amministrativa ma, qualora cambiassero gli scenari si spera che, l’eventuale nuova amministrazione, metta lo stesso zelo e impegno che abbiamo messo noi per questa importante riapertura e che riescano a mantenere aperto un luogo caro ai luinesi, stimolante per le nostre nuove generazioni – va avanti ancora Squitieri -. Non serve mettere le mani avanti e preannunciare l’impossibilità di proseguire in questa direzione, sollevando perplessità sulla gestione futura, sia in termini di personale che di sostenibilità economica perché, questo sì che assomiglia ad uno slogan pre-elettorale».

«Il messaggio è apparso a molti, nitidamente, come una resa preannunciata e una scarsa volontà futura di metterci lo stesso nostro faticoso impegno per portarlo avanti – commenta ancora -. Il gioco è chiaro per una cittadinanza che sa filtrare i messaggi e sa valutare ciò che è utile da ciò che è propaganda e che vigilerà affinché questo servizio importante resti in funzione anche in futuro senza alibi preventivi».

«Per aiutare a mantenere attivo il Cinema, inoltre, si fa appello ai cittadini, anche quelli dei Comuni vicini, affinché si abituino a frequentarlo assiduamente cosicché, con la presenza assidua e costante, lo sforzo fatto non sarà vano. Vi aspettiamo il prossimo fine settimana con la commedia di Riccardo Milani “La vita va così” con Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e Geppi Cucciari», conclude la consigliera comunale.