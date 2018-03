Elezioni regionali e politiche, l’affluenza alle 19 è al 58%. I dati nell’Alto Varesotto

Seggi aperti fino alle 23 in Lombardia e in tutta Italia, ancora qualche ora per andare a votare: tra elezioni regionali e politiche sono chiamati ad esprimersi alle urne ben 46 milioni di persone. Tante le persone presenti ai seggi, sin dalle prime ore del mattino, con numerose code per votare, da attribuire alle diverse modalità di registrazioni degli elettori, che per Camera e Senato vedono la numerazione delle schede che segue le nuove linee antifrode, e forse anche per una maggiore affluenza.

L’affluenza per il voto al Parlamento è pari al 58,54%. Le regioni con l’affluenza più alta sono Emilia Romagna (66,12%), Umbria (64,86%) e Veneto (64,64%), mentre quella con affluenza più bassa sono Sicilia (46,99%), Calabria (49,47%) e Campania (52,40%).

Qui trovate l’affluenza in provincia di Varese, comune per comune, alle elezioni politiche (60,27%).

L’affluenza alle elezioni Regione Lombardia è del 60,20%, mentre nelle varie province la situazione è questa: Bergamo 63,08%, Brescia 63,72%, Como 57,24%, Cremona 62,18%, Lecco 62,09%, Lodi (NP), Mantova 56,18%, Milano 59,94%, Monza e Brianza 59,40%, Pavia 57,10%, Sondrio 52,06%, Varese 57,25%.

L’affluenza più alta per le regionali nei comuni dell’Alto Varesotto, alle ore 19, è registrata a Duno con il 71,71%, seguita da Bedero Valcuvia (63,68%) e da Brinzio (62,24%). Fanalini di coda Tronzano Lago Magiore (37,95%), Curiglia con Monteviasco (38,52%) e Cadegliano Viconago (39,50%).

Ecco la situazione dell’affluenza nei comuni dell’Alto Varesotto alle ore 12. Agra 53,71%, Azzio 51,71%, Bedero Valcuvia 63,68%, Besano -%, Besozzo 55,46%, Brenta 47,74%, Brezzo di Bedero 50,95%, Brinzio 62,24%, Brissago Valtravaglia 57,45%, Brusimpiano 48,73%, Cadegliano Viconago 39,50%, Caravate 51,76%, Casalzuigno 53,42%, Cassano Valcuvia 54,54%, Castello Cabiaglio 54,92%, Castelveccana 54,10%, Cittiglio 55,36%, Cremenaga 41,43%, Cuasso al Monte 48,00%, Cugliate Fabiasco 50,79%, Cunardo 51,38%, Curiglia con Monteviasco 38,52%, Cuveglio 49,05%, Cuvio 53,19%, Dumenza 54,34%, Duno 71,17%, Ferrera di Varese 55,72%, Gemonio -%, Germignaga 51,59%, Grantola -%, Lavena Ponte Tresa 45,29%, Laveno Mombello 59,65%, Leggiuno 63,43%, Luino 49,35%, Maccagno con Pino e Veddasca 48,19%, Marchirolo -%, Marzio -%, Masciago Primo 61,72%, Mesenzana -%, Montegrino Valtravaglia 55,08%, Monvalle 63,12%, Orino -%, Porto Ceresio 51,58%, Porto Valtravaglia -%, Rancio Valcuvia 62,12%, Sangiano -%, Tronzano Lago Maggiore 37,95%, Valganna 52,34%, Varese 58,01%. L’affluenza in provincia di Varese è del 56,61%.

