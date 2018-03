Elezioni regionali e politiche, l’affluenza alle 12. Ecco i dati sui comuni dell’Alto Varesotto

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 in Lombardia e in tutta Italia: tra elezioni regionali e politiche sono chiamati ad esprimersi alle urne ben 46 milioni di persone. Tante le persone presenti ai seggi, sin dalle prime ore del mattino, anche a causa della diverse modalità di registrazioni degli elettori, che per Camera e Senato vedono la numerazione delle schede che segue le nuove linee antifrode.

L’affluenza per il voto al Parlamento è pari al 19,37%. Le regioni con l’affluenza più alta sono Emilia Romagna (22,72%) e Friuli Venezia Giulia (22,56%), mentre quella con affluenza più bassa sono Calabria (15,11%), Campania (16.92%) e Basilicata (16.27%). Qui trovate l’affluenza in provincia di Varese, comune per comune, alle elezioni politiche (20,18%).

L’affluenza alle elezioni Regione Lombardia è del 20,51%, mentre nelle varie province la situazione è questa: Bergamo 22,74%, Brescia 22.05%, Como 18.97%, Cremona 22.51%, Lecco 21.13%, Lodi 22,29%, Mantova 20,22%, Milano 19,84%, Monza e Brianza 19.84%, Pavia 17,89%, Sondrio 17,83%, Varese 18,63%.

L’affluenza più alta per le regionali nei comuni dell’Alto Varesotto, alle ore 12, è registrata a Duno, Leggiuno, Masciago Primo, Monvalle, Agra e Bedero Valcuvia, mentre quella più bassa a Cadegliano Viconago, Grantola, Marchirolo e Besano.

Ecco la situazione dell’affluenza nei comuni dell’Alto Varesotto alle ore 12. Agra 23,71%, Azzio 16,89%, Bedero Valcuvia 24,61%, Besano 13,70%, Besozzo 17,85%, Brenta 15,91%, Brezzo di Bedero 16,04%, Brinzio 19,45%, Brissago Valtravaglia 21,73%, Brusimpiano 18,24%, Cadegliano Viconago 12,85%, Caravate 15,99%, Casalzuigno 17,69%, Cassano Valcuvia 17,63%, Castello Cabiaglio 20,25%, Castelveccana 18,03%, Cittiglio 17,04%, Cremenaga 14,38%, Cuasso al Monte 18,04%, Cugliate Fabiasco 15,19%, Cunardo 16,82%, Curiglia con Monteviasco 10,82%, Cuveglio 15,26%, Cuvio 16,67%, Dumenza 18,37%, Duno 36,93%, Ferrera di Varese 18,63%, Gemonio 15,70%, Germignaga (18,47%), Grantola 13,67%, Lavena Ponte Tresa (16,71%), Laveno Mombello (21,61%), Leggiuno 24,22%, Luino (16.95%), Maccagno con Pino e Veddasca 16.74%, Marchirolo 13,89%, Marzio 17,82%, Masciago Primo 25,10%, Mesenzana 18,18%, Montegrino Valtravaglia 18,95%, Monvalle 23,86%, Orino 15,24%, Porto Ceresio 17,26%, Porto Valtravaglia 18,38%, Rancio Valcuvia 21,21%, Sangiano 14,25%, Tronzano Lago Maggiore 16,78%, Valganna 18,99%, Varese 20,55%. L’affluenza in provincia di Varese è del 18,80%.

