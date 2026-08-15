Lombardia | 15 Agosto 2026

Alto Varesotto, caldo e rischio incendi: domenica attesi temporali, grandine e vento

La Protezione civile regionale emette un'allerta meteo e prevede un cambio del tempo domani: possibili rovesci intensi, raffiche fino a 90-100 km/h e precipitazioni abbondanti

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Il caldo sopra la media continua a interessare anche l’Alto Varesotto, ma nelle prossime ore lo scenario meteorologico è destinato a cambiare. La Protezione civile di Regione Lombardia segnala infatti per domenica 16 agosto la possibilità di rovesci e temporali sparsi, con fenomeni che localmente potrebbero raggiungere intensità moderata o forte.

Per la restante parte della giornata di oggi, sabato 15 agosto, le temperature continueranno a mantenersi su valori superiori alle medie del periodo. La ventilazione sarà generalmente debole o molto debole e variabile, anche se non sono esclusi rinforzi locali del vento in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi.

Nella giornata di domani l’instabilità dovrebbe aumentare soprattutto a partire dai rilievi. Rovesci e temporali sono previsti principalmente durante il pomeriggio e in serata, mentre qualche episodio isolato potrebbe verificarsi già nella prima parte della giornata.

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’intensità dei fenomeni. Secondo le indicazioni regionali, i temporali potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento fino a 90-100 chilometri orari, accumuli di pioggia che localmente potrebbero raggiungere i 50-80 millimetri e grandine di piccole o medie dimensioni. La distribuzione delle precipitazioni potrà tuttavia risultare molto irregolare.

Rimane inoltre alta l’attenzione sul fronte degli incendi boschivi. Dal 10 agosto è infatti attivo in Lombardia il periodo di alto rischio: nelle aree interessate dai livelli di allerta più elevati le condizioni meteorologiche e lo stato della vegetazione possono favorire incendi caratterizzati da un’intensità importante e da una propagazione veloce delle fiamme.

Durante questo periodo è vietato accendere fuochi e svolgere attività che possano provocare un incendio. Nei boschi e a meno di cento metri da essi sono inoltre vietati, tra gli altri comportamenti a rischio, l’utilizzo di apparecchi capaci di generare fiamme, braci o faville e l’abbandono al suolo di mozziconi accesi.

La Protezione civile regionale invita quindi la popolazione a mantenere comportamenti prudenti, a seguire l’evoluzione delle condizioni attraverso allertaLOM e a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali incendi o situazioni di pericolo.

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