Alto Varesotto | 15 Luglio 2026

Forte vento nel Luinese, in arrivo temporali e grandine: l’allerta meteo della Protezione civile

Violente raffiche di vento hanno creato alcuni danni al mercato di Luino, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per recuperare una barca alla deriva. Ecco il bollettino per le prossime ore

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Dopo un passaggio di maltempo nella serata di ieri, per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo in virtù di un’ulteriore perturbazione che interesserà anche il territorio dei laghi e delle Prealpi varesine nel pomeriggio e in serata con infiltrazioni di aria umida e fresca in quota che favoriscono la formazione di forti fenomeni convettivi.

Dal pomeriggio di oggi, infatti, sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all’Appennino, in movimento da Ovest verso Est, con possibili fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento molto forti, fino a 110-150 km/h, e grandine di medio-grandi dimensioni.

Già dalle 14.30 circa, nel Luinese, sono state registrate forti raffiche di vento che hanno causato disagi e danni anche ad alcuni ambulanti del mercato di Luino. Segnalata anche una barca alla deriva e incagliata appena fuori dal Porto Nuovo, con un intervento in corso da parte dei vigili del fuoco per il recupero.

In tarda serata e nella notte verso giovedì 16 è previsto un secondo impulso con rovesci e temporali locali in transito verso Est, ma con fenomeni generalmente di intensità inferiore. Possibili massimi locali di pioggia compresi tra 40 e 80 mm nelle 6 ore, associati ai fenomeni più intensi e persistenti.

Per la giornata di domani, il temporaneo rafforzamento di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porterà tempo variabile sul Nord Italia, con una situazione meteorologica più instabile in serata per una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Sulla Lombardia sono previsti locali rovesci o temporali residui nella notte e in ripresa in serata, a carattere sparso a partire dai settori occidentali in transito verso Nord-Est. Localmente saranno possibili fenomeni di moderata o forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento fino a 90-110 km/h e grandine di piccole-medie dimensioni.

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