Luino, a teatro con “Pirandello Pulp”: protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano

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Dopo il tutto esaurito registrato con lo spettacolo di Elio, la stagione del Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame entra nel vivo con un nuovo appuntamento atteso dal pubblico. Sabato 21 febbraio alle ore 21:00 andrà in scena “Pirandello Pulp”, con protagonisti Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix e testo di Edoardo Erba.

Lo spettacolo nasce da una rilettura originale de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, reinventato in chiave contemporanea e ironica. La storia si sviluppa durante le prove dello spettacolo: sul palco arriva Carmine, un tecnico inesperto e afflitto da vertigini, chiamato a montare le luci al posto del collega atteso dal regista Maurizio. Per evitare di salire sulla scala, l’uomo inizia a discutere ogni dettaglio della regia, dando vita a un confronto surreale che ribalta progressivamente i ruoli.

Da qui prende forma un’idea inaspettata: ambientare il classico pirandelliano in un parcheggio di periferia, tra scambi di coppia improbabili e dinamiche che oscillano tra comicità e inquietudine. Quello che sembra un semplice gioco teatrale si trasforma in una vicenda dai risvolti sorprendenti, fino a un finale imprevedibile. Divertente, intelligente e coinvolgente, “Pirandello Pulp” si impone come una delle novità più interessanti della stagione teatrale italiana.

I prossimi appuntamenti della stagione

La stagione 2025/2026, organizzata da Circuito CLAPS con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, proseguirà poi con altri due eventi.

Il 28 marzo salirà sul palco Caterina Guzzanti con “Secondo lei”, spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’artista insieme a Federico Vigorito, dedicato alle fragilità e alle dinamiche delle relazioni contemporanee.

La stagione si concluderà il 18 aprile, fuori abbonamento, con “Sonata per tubi” della Compagnia Nando e Maila, un originale concerto di circo contemporaneo in cui tubi e oggetti diventano strumenti musicali, spaziando da Johann Sebastian Bach ai Pink Floyd, da Ludwig van Beethoven ai Rolling Stones.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati, oltre che in teatro a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.