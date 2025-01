Nuvole e pioggia tutta la settimana, temperature miti per la stagione: «Clima novembrino»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(Da Varesenoi.it) Sarà una settimana all’insegna di nuvole e pioggia sul Varesotto. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, emesse nella mattinata di ieri domenica 26 gennaio, non lasciano molti dubbi a riguardo, anche se le temperature saranno piuttosto miti per il periodo, che la tradizione vuole tra i più freddi dell’anno ma che in realtà si manterranno anche nei valori minimi sopra lo zero.

La perturbazione atlantica transitata nella notte sul Nord Italia si è mossa ieri verso Est, ma il miglioramento sarà di breve durata poiché una nuova perturbazione, sospinta dal vortice depressionario sulle Isole Britanniche, raggiungerà le Alpi in serata con piogge nella giornata di oggi. La provenienza meridionale delle masse d’aria umide mantiene clima relativamente mite per la stagione» si legge nel bollettino odierno.