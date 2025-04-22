Meteo, nel Varesotto qualche temporale prima di un 25 Aprile con il sole

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(da www.varesenoi.it) Il Centro Geofisico Prealpino annuncia una giornata di condizioni stabili prima del transito di una perturbazione che porterà una fase di temporanea instabilità tra domani e giovedì con probabile innesco di fenomeni temporaleschi. In seguito correnti settentrionali porteranno un graduale miglioramento a partire da Piemonte e Lombardia occidentale.

Oggi, martedì 22 aprile, saremo dunque accompagnati da cielo generalmente poco nuvoloso salvo qualche nebbia mattutina in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi che potrebbero portare qualche piovasco perlopiù su Orobie e alta Valtellina. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi.

Domani, mercoledì, in buona parte soleggiato la mattina poi annuvolamenti da metà giornata accompagnati da alcuni rovesci o temporali a partire dai rilievi, in successiva estensione alla pianura in serata e nella notte. Massime stabili.

Giovedì nuvole residue e alcuni rovesci al mattino, più persistenti all’est. Maggiori schiarite nella seconda metà della giornata a partire dal Piemonte con rinforzi di vento settentrionale in montagna e a tratti favonio fin sulla pianura. Tra quota 17 e 22 gradi le temperature giornaliere.

Venerdì 25 aprile sole prevalente su Piemonte e Lombardia occidentale, mentre all’est maggiore nuvolosità e non escluso qualche rovescio.

Sabato in buona parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare che potrebbe portare qualche piovasco pomeridiano sui monti. Altrove asciutto.