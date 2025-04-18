Varesotto | 18 Aprile 2025

Breve tregua dal maltempo sul Varesotto, a Pasqua ancora nuvole e pioggia

Giornate all’insegna dell’incertezza, fra il temporaneo miglioramento di oggi e il ritorno di cieli nuvolosi e precipitazioni nel lungo weekend festivo. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Tempo in miglioramento sul Varesotto, ma non è ancora finita. È quanto emerge dalle previsioni del tempo emesse oggi, venerdì 18 aprile, dal Centro Geofisico Prealpino: «Il vortice depressionario che ha portato abbondanti piogge soprattutto sul Piemonte si allontana verso Est con temporaneo miglioramento. Una nuova area di bassa pressione dall’Atlantico si sposta domani sulle Baleari e correnti umide meridionali riporteranno nuvole sul N-Italia nel fine settimana pasquale».

Oggi, venerdì 18 aprile, avremo quindi «al mattino nuvolosità irregolare, via via soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliformi sui rilievi con possibilità di qualche rovescio, soprattutto su Valtellina e Orobie. Temperature massime in rialzo».

Tempo all’insegna dell’incertezza anche nella giornata di domani, sabato 19 aprile: «Nuvoloso con ancora qualche schiarita al mattino all’Est e sulla pianura padana. Qualche rovescio qua e la sulle Alpi. Dalla serata deboli piogge in arrivo dal Piemonte, soprattutto su Verbano e Lario» si legge nel bollettino del Centro Geofisico.

La giornata di Pasqua sarà all’insegna ancora di nuvole e pioggia: «Molto nuvoloso o coperto, ultime schiarite sul Bresciano. Al mattino piogge su Piemonte e Lombardia occidentale, nel pomeriggio più diffuse anche all’Est, non escluso un temporale. Neve oltre 2000 metri. Temperature massime in diminuzione» le previsioni annunciate per domenica.

Anche per Pasquetta il cielo non sarà sempre sereno: «Al mattino ancora nuvoloso con piogge in esaurimento, via via schiarite, un po’ di sole nel pomeriggio» la tendenza annunciata dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varesotto | 30 Gennaio 2026

Giorni della merla nel Varesotto, umidità ma niente gelo

Nuvole e sole, ma niente gelo nei giorni tradizionalmente più freddi, con un weekend asciutto e nuovo peggioramento con forti precipitazioni a inizio settimana

Varese | 28 Gennaio 2026

Alto Varesotto, neve: fiocchi a valle mentre in montagna l’accumulo aumenta

Pioggia in pianura, un nuovo assaggio di fiocchi bianchi solo nel nord della provincia mentre le precipitazioni nevose sono più abbondanti sopra gli 800 metri. Ecco cosa le previsioni

Varese | 22 Gennaio 2026

Meteo: «Domani la neve? Nelle valli probabile fino a 15 centimetri»

Ultimo aggiornamento sull'evoluzione meteo delle prossime ore. Il meteorologo Bertoni prevede: «In ogni caso sarà un fine settimana interessante. Se poi dovesse nevicare abbastanza preparate gli sci»

Varesotto | 22 Gennaio 2026

Neve a Varese, doppia conferma: «Venerdì fiocchi bianchi possibili fino a 400 metri»

Anche il Centro Geofisico Prealpino conferma la possibilità di nevicate domani e precipitazioni da metà mattina, previste anche nella giornata di sabato

Varesotto | 20 Gennaio 2026

Neve nel Varesotto, venerdì si potrebbero rivedere i fiocchi bianchi

Oggi schiarite e domani sole, ma da giovedì nuovo peggioramento con precipitazioni anche nevose tra venerdì e sabato intorno ai 700 metri di quota

Varesotto | 16 Gennaio 2026

Un dicembre mite nel Varesotto, le statistiche del Centro Geofisico Prealpino

L’ultimo mese del 2025 ha visto appena 17 cm di neve sul Campo dei Fiori, dove il 27 si sono sfiorati i 16°C, e due giornate con minime sotto lo zero. Ecco le analisi degli esperti

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127