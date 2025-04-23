Nella notte rovesci e temporali: allerta gialla sul Varesotto. Da domani favonio, 25 aprile con il sole

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(da Varesenoi.it) Tra oggi pomeriggio e domani una veloce perturbazione porterà probabili rovesci o temporali anche sulla nostra provincia (è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti della protezione civile sia nella zona di laghi e Prealpi varesine che nel sud del Varesotto), in seguito è atteso tempo più stabile sotto correnti settentrionali.

Per oggi, mercoledì 23 aprile, il Centro Geofisico prevede tempo abbastanza soleggiato in mattinata. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità che porterà locali rovesci e temporali a partire dai rilievi, poi via via fenomeni in estensione anche alla pianura in serata e nella notte. Limite neve attorno a 2000 metri. Massime tra 22 e 24 gradi.

Domani, giovedì, sono attese ancora molte nuvole di primo mattino e ultimi rovesci in attenuazione. Schiarite a partire dal Piemonte, più ampie nel pomeriggio con a tratti favonio sulle Prealpi. Massime tra 21 e 23 gradi.

Venerdì 25 aprile avremo tempo in buona parte soleggiato, specialmente su Piemonte e Lombardia occidentale, con qualche rinforzo di vento settentrionale sulle Prealpi. All’est a tratti più nuvoloso e non escluso qualche rovescio pomeridiano in prossimità del Garda. Temperature in giornata tra 19 e 23 gradi. Sabato giornata soleggiata salvo qualche passaggio nuvoloso dal pomeriggio che potrebbe portare locali piovaschi perlopiù in montagna. Domenica molto nuvoloso con possibilità di qualche pioggia su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana.