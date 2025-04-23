Varese | 23 Aprile 2025

Nella notte rovesci e temporali: allerta gialla sul Varesotto. Da domani favonio, 25 aprile con il sole

Il Centro Geofisico conferma un temporaneo peggioramento nel corso della giornata, prima del ritorno del sole da domani pomeriggio a sabato. Ecco le previsioni meteo fino al weekend

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(da Varesenoi.it) Tra oggi pomeriggio e domani una veloce perturbazione porterà probabili rovesci o temporali anche sulla nostra provincia (è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti della protezione civile sia nella zona di laghi e Prealpi varesine che nel sud del Varesotto), in seguito è atteso tempo più stabile sotto correnti settentrionali.

Per oggi, mercoledì 23 aprile, il Centro Geofisico prevede tempo abbastanza soleggiato in mattinata. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità che porterà locali rovesci e temporali a partire dai rilievi, poi via via fenomeni in estensione anche alla pianura in serata e nella notte. Limite neve attorno a 2000 metri. Massime tra 22 e 24 gradi.

Domani, giovedì, sono attese ancora molte nuvole di primo mattino e ultimi rovesci in attenuazione. Schiarite a partire dal Piemonte, più ampie nel pomeriggio con a tratti favonio sulle Prealpi. Massime tra 21 e 23 gradi.

Venerdì 25 aprile avremo tempo in buona parte soleggiato, specialmente su Piemonte e Lombardia occidentale, con qualche rinforzo di vento settentrionale sulle Prealpi. All’est a tratti più nuvoloso e non escluso qualche rovescio pomeridiano in prossimità del Garda. Temperature in giornata tra 19 e 23 gradi. Sabato giornata soleggiata salvo qualche passaggio nuvoloso dal pomeriggio che potrebbe portare locali piovaschi perlopiù in montagna. Domenica molto nuvoloso con possibilità di qualche pioggia su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana.

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