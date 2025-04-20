Varese | 20 Aprile 2025

Meteo: Pasqua con l’ombrello, Pasquetta con il sole: domani schiarite e massime di 20 gradi

L'aggiornamento meteo di questa domenica di festa: piogge più intense nel pomeriggio con possibilità di temporali e vento da est. Domani ecco il miglioramento con pomeriggio soleggiato e clima mite

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(da Varesenoi.it) Nulla da fare dal cielo per oggi, giorno di Pasqua, mentre domani la perturbazione che interessa la nostra provincia e le regioni del Nord si sposterà sull’Adriatico con temporaneo miglioramento del tempo, per tornare però mercoledì a interessare anche il Varesotto.

Oggi, domenica di Pasqua, il Centro Geofisico Prealpino prevede cielo molto nuvoloso con piogge già dal mattino su Piemonte, Lombardia occidentale, Orobie e Valtellina. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse con possibilità di qualche temporale. Ventilato da est-sudest sulla pianura. Sulle Alpi nevicate oltre 1800 metri. Non farà freddo, con temperature comprese tra 14 e 18 gradi.

Domani, lunedì di Pasquetta, di primo mattino ancora nuvolosità irregolare ma via via schiarite a partire di Piemonte e Lombardia occidentale e nel pomeriggio soleggiato con allontanamento della nuvolosità verso il Veneto. Asciutto. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 20 gradi.

Martedì soleggiato. Temperature in aumento, 21/23°C, con clima mite primaverile. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Lombardia orientale con qualche pioggia o rovescio che potrebbe estendersi a tutta la Lombardia nel corso della notte. Mercoledì molto nuvoloso con piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Giovedì variabile con ancora qualche pioggia o rovescio soprattutto lungo i rilievi. Miglioramento dal pomeriggio con più sole sulla pianura. Probabile 25 aprile soleggiato.

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