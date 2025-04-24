Dopo il nubifragio migliora la situazione meteo sul Varesotto. Le previsioni per i prossimi giorni

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(da Varesenoi.it) Dopo l’ondata di maltempo che nella notte ha provocato allagamenti, frane e danni tra Induno Olona, l’imbocco della Valganna e alcune zone di Varese migliora la situazione meteorologica sul Varesotto, anche se nel fine settimana potrebbe tornare altra pioggia.

E’ quanto emerge delle previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino nel bollettino emesso nella mattinata di oggi: «La perturbazione che ha portato nuvole e piogge della notte – spiegano i previsori varesini – si sposta lentamente verso i Balcani con graduale miglioramento del tempo. Da sabato un vortice depressionario interesserà nuovamente l’Italia settentrionale e centrale riportando variabilità e qualche pioggia o temporale. Le temperature restano nella norma stagionale».

Oggi quindi, giovedì 24 aprile, avremo tempo «inizialmente nuvoloso, via via soleggiato nel corso della giornata a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale. Nuvolosità più persistente su Orobie e Valtellina dove sarà ancora possibile qualche rovescio. Altrove asciutto». Domani il tempo sarà «ben soleggiato, ventilato da Nord su Alpi e Prealpi, a tratti fin sulla pianura occidentale. Nel pomeriggio non si esclude il transito di un rovescio o temporale isolato tra Bergamasco e Bresciano. Temperature massime in leggero rialzo».

Per sabato il Centro Geofisico Prealpino annuncia tempo «soleggiato e caldo ma dal pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, via via più estesa in serata con possibili rovesci o temporali. In pianura asciutto», mentre domenica «probabilmente nuvoloso o variabile. Non esclusa qualche breve pioggia o rovescio».