Ancora un’allerta meteo, temporali forti e pioggia fino a 100 millimetri nelle prossime 24 ore

Nella giornata di oggi la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un nuova allerta meteo per le prossime ore, che interesseranno interamente la giornata di domani, domenica 8 settembre, con rischio idrogeologico e temporali forti, in codice arancione, e rischio idraulico in codice giallo.

Nelle prossime ore, infatti, è previsto il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica e il concomitante allontanamento verso Est dell’area di alta pressione attualmente presente sul bacino del Mediterraneo. Ciò comporterà una nuova fase di maltempo, in particolare nella giornata di domani, domenica 8 settembre.

Per la giornata di oggi possibili deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio o locale temporale, con possibile interessamento in serata anche dei settori di pianura a partire da quelli occidentali. Venti deboli in pianura e in montagna sotto i 1500 metri, con rinforzi sui settori retici più settentrionali (raffiche possibili tra 30 e 50 km/h).

Nella prima parte della giornata di domani, domenica 8 settembre, sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da Sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di Nord-Ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale.

Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h. Attesi venti deboli in pianura e da deboli a moderati a tratti forti in montagna sotto i 1500 metri (raffiche possibili tra 30 e 70 km/h).

Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l’aggiornamento dei Codici Colore di allerta validi per la seconda parte della giornata. Per consultare integralmente il bollettino meteo, cliccare qui.