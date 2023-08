Dal Distretto del Commercio del Verbano 72mila euro per le attività commerciali

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Si terrà lunedì 29 maggio, alle ore 19.30, nella Sala Consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello, l’incontro in cui i cinque Comuni di Laveno Mombello, Caravate, Cittiglio, Leggiuno e Sangiano presenteranno l’importante risultato ottenuto per il rilancio del commercio e dell’artigianato locale che vede uno stanziamento di 72.072 euro da parte di Regione Lombardia come contributi a fondo perduto per le attività commerciali.

Risorse che la compagine dei cinque Comuni ha portato a casa con il supporto di una struttura specializzata che fornirà assistenza tecnica in fase di presentazione online delle domande per ottenere fino a 3.500,00 euro a fondo perso per spese sia in conto capitale che di parte corrente.

Alla presenza degli amministratori dei Comuni protagonisti e della struttura tecnica di supporto verranno dunque presentati gli obiettivi e le finalità del Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale (DID) e ci sarà la presentazione delle modalità di partecipazione per fare le richieste online. Fra le proposte anche quella della creazione di un logo che renda immediatamente riconoscibile ai clienti il DID del Verbano, che ha come struttura di governo una Cabina di Regia che sarà uno spazio di concertazione condiviso fra gli attori pubblici e privati che sono portatori di interesse in questo ambito.

«Questo bando rappresenta un passo importante che restituisce al territorio il lavoro svolto in questi mesi dagli amministratori e dai partner dei Comuni, che di concerto hanno saputo portare risorse dedicate al rilancio della nostra economia», è il commento soddisfatto dell’affiatato gruppo di lavoro che ha ottenuto questo apprezzabile risultato.

I primi elementi resi noti circa le caratteristiche di questa sovvenzione presentano una disponibilità complessiva di 72.072,06 euro di contributi regionali, che possono essere chiesti anche retroattivamente per interventi effettuati a partire dal 1 ottobre 2022.

I beneficiari di contributo sono le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona localizzate all’interno del “Distretto del Verbano” e sono ammissibili gli aspiranti imprenditori (start up).

Questi soggetti devono avere alcuni requisiti quali disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all’interno del Distretto del Commercio e che abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti e disponga di locali direttamente accessibili al pubblico.

L’investimento minimo ammissibile è di 2.000 euro (considerato come somma delle spese in conto capitale e delle spese parte corrente), di cui almeno 1.000 euro in conto capitale.

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria, sotto forma di agevolazione a fondo perduto, pari al 50% della spesa ammissibile totale sino ad un massimo di 3.500,00 euro per ciascuna domanda e i criteri di valutazione sono contenuti nel testo del bando.

Dai siti istituzionali dei Comuni di Laveno Mombello, Caravate, Cittiglio, Leggiuno e Sangiano si potrà accedere al portale dedicato dove trovare il testo del bando, il link di registrazione per presentare la domanda e la guida alla compilazione. Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 29 maggio entro e non oltre le ore 16.00 del 14 luglio.

Per denotare l’attenzione al rilancio e alla competitività degli interventi sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi: riqualificazione e ammodernamento, avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente.

Qualche utile anticipazione prima di iniziare la compilazione della domanda, si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni e i documenti necessari alla partecipazione: SPID (nome utente e password); Visura Camerale con tutti i dati dell’impresa e del Legale Rappresentante/Titolare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Indirizzo, Codice Ateco Impresa, Codice Ateco Unità Locale); Eventuali Preventivi, Fatture, Ricevute o altri documenti relativi agli investimenti da presentare in formato PDF; Contatti di riferimento del referente della pratica (numero di telefono e indirizzo e-mail); Ricevuta di pagamento della marca da bollo virtuale o scansione della marca da bollo cartacea debitamente annullata in formato PDF.

Per informazioni o chiarimenti è disponibile un contatto email dedicato all’indirizzo: distrettodelverbano@gmail.com