Allerta meteo, ancora temporali e vento nell’alto Varesotto

Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un’ulteriore allerta meteo, in codice giallo, per rischio idrogeologico e per temporali forti.

E così, a partire dal pomeriggio di ieri sulla Lombardia sono arrivati flussi umidi ed instabili dai quadranti meridionali che hanno generato fenomeni convettivi intensi, in particolare su zone prealpine e alpine occidentali, Orobie, zone prealpine orientali e zone di pianura occidentale e centrale, fortunatamente senza gravi conseguenze. I fenomeni sono stati più persistenti sui settori occidentali, con cumulate locali in 12 ore tra 40 e 100 mm.

Sono previste precipitazioni persistenti anche nelle prime ore di oggi lunedì 8 maggio, soprattutto su zone prealpine occidentali e centrali e parzialmente sull’Alta Pianura, mentre i venti saranno generalmente deboli eccetto locali rinforzi in occasione degli eventi convettivi.

Le precipitazioni passeranno da sparse a diffuse, più insistenti nella prima mattinata sulle zone alpine e prealpine occidentali, con interessamento possibile della pianura; nella tarda mattinata fenomeni in generale attenuazione, persistenti solo sulle zone prealpine.

Nel pomeriggio attesi ancora fenomeni convettivi sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sulle zone prealpine, in transito anche sulle zone di pianura. Fenomeni tendenti ad esaurirsi in serata. Venti generalmente deboli eccetto locali rinforzi in occasione degli eventi convettivi.