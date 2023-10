Maltempo: dopo il disastro di domenica un’altra allerta meteo per temporali forti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Mentre sono numerosi gli operatori e i volontari impegnati nel mettere in sicurezza e risolvere le criticità e i danni causati dal violento nubifragio di ieri, soprattutto in diversi paesi della Valcuvia, oggi pomeriggio la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo, in codice giallo, per rischio temporali forti.

Nel corso del pomeriggio di oggi, lunedì 6 giugno, sulla Lombardia avremo tempo in prevalenza stabile, solo in serata si segnala la possibilità di locali rovesci o temporali in transito da Ovest verso Est su Alpi e Prealpi; non è escluso qualche isolato rovescio o temporale anche sull’Appennino. I fenomeni sono attesi ovunque di debole o al più moderata intensità.

Per la giornata di domani, martedì 7 giugno, invece, ci sarà la possibilità già dalla notte di locali rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione.

Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensità. Riguardo la fenomenologia maggiormente probabile associata, si segnala la possibilità di grandine di piccole dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti (con cumulate massime fino a 30-50 mm/6h). Rinforzi da Nord sono attesi in serata su Prealpi Occidentali e da Nord-Est lungo le coste del Lago di Garda. Per ulteriori informazioni sul bollettino meteo, cliccare qui.