Temporali e possibili grandinate in attivo, allerta arancione anche per l’alto Varesotto

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Come confermato anche dalle previsioni odierne del Centro Geofisico Prealpino, il maltempo sta per fare la sua comparsa anche nell’alto Varesotto, con la possibilità di fenomeni temporaleschi anche localmente intensi associati a grandine. Per tale ragione la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice di rischio arancione per temporali forti nel territorio dei laghi e delle Prealpi varesine.

Nella restante parte della giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, le ampie schiarite favoriranno un progressivo aumento della convezione che potrà dare origine a fenomeni temporaleschi verso il tardo pomeriggio-sera, la cui probabilità è maggiore sul Nord-Ovest, considerando però che in quota il flusso occidentale potrebbe trascinare gli eventuali temporali formatisi verso Est.

Non sono previste cumulate arealmente significative, ma localmente si attendono possibili valori fino a 50-60 mm/6h. La ventilazione vedrà locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h.

Per la giornata di domani, giovedì 20, è attesa instabilità per l’intera giornata con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e possibile persistenza dei fenomeni specie nelle ore centrali. Il primo impulso perturbato si verificherà già dalla notte interessando in prevalenza i rilievi centro-settentrionali, seguito poi da una breve pausa e da una successiva diffusa attivazione di temporali su buona parte della regione, quest’ultimi con possibile grandine di medie-grandi dimensioni, piogge molto forti e intense raffiche di vento.

Il probabile innesco interesserà in particolare i settori occidentali, ma l’estensione, a causa del flusso Sud-occidentale, riguarderà con il passare delle ore anche la Pianura Centrale e le Prealpi. Sono attese cumulate massime locali tra 70 e 120 mm/6h, tra 80 e 160 mm/12h e 100 e 200 mm/24h. Altrove, i fenomeni sono attesi a carattere sparso o isolato, ma non sono esclusi anche in questo caso di forte intensità.

Previsto anche un rinforzo della ventilazione proveniente da Sud che interesserà arealmente la Bassa Pianura e l’Appennino, anche se le raffiche più intense, con valori fino a 90-110 km/h, sono attese in concomitanza con gli eventi temporaleschi.