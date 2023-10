Nubifragio e grandine: danni su tutto il territorio, un centinaio gli interventi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

AGGIORNAMENTO ORE 19

Come ampiamente previsto dall’allerta meteo della Protezione civile di Regione Lombardia, anche quella aggiornata poche ore fa, un violento nubifragio con temporale, vento forte e grandine si è abbattuto su tutto l’alto Varesotto, soprattutto nella zona del Verbano, da Laveno Mombello, Brenta e dalla Valcuvia fino a Luino, Marchirolo e Lavena Ponte Tresa, a partire dalle 14.30 di oggi, domenica 5 giugno.

Un centinaio le richieste per allagamenti, messe in sicurezza e tagli pianta, compresi numerosi disagi alla viabilità su alcune strade del territorio, sono arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, con diverse squadre già impegnate per risolvere e mettere in sicurezza le situazioni più critiche.

Diversi i video e le fotografie inviateci dai nostri lettori su Facebook, dove si vede chiaramente la forza impetuosa della grandine, in alcuni posti con chicchi grandi come albicocche, e del vento forte.

La situazione più critica è quella di via Sanda, a Casalzuigno, dove fango, detriti e acqua, nei pressi di un riale, hanno trascinato per metri automobili, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Grandi massi però hanno invaso la carreggiata, con venti-venticinque famiglie circa isolate che hanno le abitazioni lungo la strada fino alla località Aga, dove ha sede l’oratorio di San Bernardino.

Grave anche quello che è successo nella frazione di Vararo, nel Comune di Cittiglio, verso il Cuvignone, dove una cinquantina di persone sono bloccate in un ristorante a causa della presenza di diverse piante cadute sulla strada montana di accesso alla frazione. Sul posto si stanno recando delle squadre di vigili del fuoco. Sul versante opposto, dal Cuvignone verso Sant’Antonio e il territorio di Castelveccana, risultano bloccate un’altra cinquantina di persone, che si trovavano in un’altra frazione sempre per il medesimo motivo. Le squadre di vigili del fuoco stanno operando per ripristinare la viabilità.

Sempre a Castelveccana, in via Europa, due smottamenti hanno causato l’interdizione del traffico lungo la strada, con i volontari della Protezione civile al lavoro per sgomberare la carreggiata da terra e fango. Sul posto c’è il sindaco Luciano Pezza, intervenuto per monitorare la situazione.

Si sono registrate alcune interruzioni dell’energia elettrica in alcune abitazioni. Per far fronte alle richieste sono state inviate in supporto squadre dai comandi di Milano e Monza Brianza.

Per la giornata di domani, lunedì 6 giugno, è prevista una temporanea risalita dell’alta pressione subtropicale alla quale, tuttavia, farà subito seguito un modesto afflusso di aria più fresca e umida di origine atlantica, collegata al transito verso Est dell’area di bassa pressione sull’Europa Occidentale. La giornata sarà in prevalenza stabile, ma si segnala in serata la possibilità di brevi e isolati rovesci/deboli temporali sui settori alpini e prealpini, Bassa Pianura occidentale e Appennino pavese. (Seguono aggiornamenti)