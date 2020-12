La neve torna a imbiancare tutto l’alto Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Come ampiamente indicato dalle previsioni meteo e dall’allerta metro della Protezione civile di Regione Lombardia, emessa nelle scorse ore, a partire dalla tarda serata di ieri la neve è tornata ad imbiancare tutto l’alto Varesotto, compresa la Valganna, la Val Marchirolo, il Ceresio, la Veddasca e la Val Dumentina

I fiocchi, infatti, sono cominciati a poggiarsi anche a bassa quota, nella zona del Verbano e del Luinese, rendendo suggestive, dopo alcuni anni, le festività natalizie, tra lo stupore di tanti bambini che svegliandosi possono “gustarsi” il panorama dalla finestra.

Al momento non si segnalano disagi lungo le strade, anche se l’asfalto sopratutto nelle valli comincia ad essere interamente coperto dalla neve, nonostante il passaggio dei mezzi su tutto il territorio. Le previsioni, invece, indicano che le precipitazioni nevose dovrebbero durare almeno fino a domani, in attesa di un nuovo aggiornamento.

Nel frattempo il ritorno alla “zona arancione”, a partire da oggi e che durerà fino a mercoledì 30 dicembre, non permetterà ai cittadini (ma solo quelli residenti in Comuni con più di 5mila abitanti), di spostarsi da un Comune all’altro, se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.