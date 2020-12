Maltempo: ancora allerta meteo nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il maltempo che in questi giorni sta interessando con pioggia, neve e molti disagi il Nord Italia – compreso il Varesotto – non accenna a diminuire.

Per questo motivo anche nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo per rischio neve, che si prolungherà fino a mercoledì 9. Anche le Prealpi e l’alta pianura varesina risultano inserite nella fascia di rischio giallo, con una criticità, dunque, di livello ordinario.

Una saccatura con asse sulla Francia genera, sulla Lombardia, un flusso meridionale perturbato con precipitazioni diffuse, da deboli a moderate. Per domani, martedì 8 dicembre, sono previsti accumuli prevalenti tra 15 e 20 mm/24h, possibili localmente fino a 25-30 mm/24h sui settori meridionali ed orientali.

Zero termico variabile sulla regione tra 800-1300 metri, fino alla tarda mattinata sull’Oltrepò Pavese intorno a 500 metri, poi in salita. Nevicate temporaneamente più intense nella notte e mattino sull’Oltrepò Pavese, tra mattino e pomeriggio sui rilievi orientali. Limite delle nevicate in lieve ma generale rialzo dal pomeriggio. Nella giornata di mercoledì 9 sono invece previste nevicate deboli diffuse oltre i 500 metri di altitudine.