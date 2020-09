L’affluenza alle 19 per referendum e amministrative a Luino, Laveno, Masciago e Gemonio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Alle ore 19 secondo i primi dati forniti dal ministero dell’Interno, per il referendum sul taglio dei parlamentari, ha votato il 31,56% circa degli aventi diritto. Per quanto riguarda la Lombardia la percentuale si attesta al 31% circa, mentre in provincia di Varese si sono recati alle urne finora il 30,81% degli elettori.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, alle 19, in Lombardia ha votato il 39,59% circa degli aventi diritto, in provincia di Varese il dato è leggermente minore, al 38,24%. A Luino per le comunali, alle ore 19, si è recato ai seggi il 33,96%, il paese con il dato più basso degli undici interessati in provincia di Varese, a Laveno Mombello il 38,99%, a Gemonio il 38,29% e a Masciago Primo il 54,05%.

Affluenza ore 19 per il referendum nell’Alto Varesotto (in provincia di Varese):

Agra 28,28%

Arcisate 29,09%

Bedero Valcuvia 32,09%

Besano 24,40%

Besozzo 29,49%

Brenta 27,61%

Brezzo di Bedero 27,35%

Brinzio 30,03%

Brissago Valtravaglia 23,77%

Brusimpiano 25,68%

Cadegliano Viconago 19,01%

Casalzuigno 26,91%

Cassano Valcuvia 32,45%

Castello Cabiaglio 25,40%

Castelveccana 30,77%,

Cittiglio 25,89%,

Cremenaga 25,53%

Cuasso al Monte 24,98%,

Cugliate Fabiasco 23,95%

Cunardo 24,13%

Curiglia con Monteviasco 39,57%

Cuveglio 24,87%

Cuvio 25,98

Dumenza 27,23%

Duno 44,35%

Ferrera di Varese 31,28%

Gemonio 41,99%

Germignaga 27,19%

Grantola 28,23%,

Induno Olona 27,61%

Lavena Ponte Tresa 21,24%

Laveno Mombello 42,40%

Leggiuno 29,48%

Luino 39,69%

Maccagno con Pino e Veddasca 26,58%

Marchirolo 19,77%

Marzio 26,74%

Masciago Primo 57,81%

Mesenzana 26,65%

Montegrino Valtravaglia 29,48%

Orino 31,93%

Porto Ceresio 25,47%

Porto Valtravaglia 26,78%

Rancio Valcuvia 28,37%

Tronzano Lago Maggiore 28,04%

Valganna 27,91%

