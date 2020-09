Forza Italia Varese: “Grazie all’onorevole Salini per la sua visita”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“La visita di ieri del nostro coordinatore regionale, onorevole Massimiliano Salini, con il tour elettorale fra Luino, Laveno Mombello e Saronno conferma, una volta di più, come la nostra attività provinciale sia fra la gente con entusiasmo e proposte concrete in una fase decisiva come quella che stiamo vivendo a due settimane dal voto amministrativo”, dichiarano gli esponenti di Forza Italia Varese.

Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre, il tour degli azzurri nelle città coinvolte dalle elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre ha visto anche le presenze significative dell’onorevole Giusy Versace, dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, del vice coordinatore provinciale vicario Giuseppe Taldone, dei consiglieri provinciali, oltre a quelle di molti esponenti e amministratori locali varesini, “a ulteriore dimostrazione della compattezza e unità d’intenti che ci contraddistingue”.

“Ci siamo sempre concentrati, da quasi un anno, nel percorso di rilancio dell’azione del coordinamento provinciale – prosegue il coordinamento provinciale di Forza Italia – ampiamente supportati sia dal nostro commissario Senatore Caliendo che dai vertici lombardi come dimostrato ieri in occasione della visita in provincia dell’Onorevole Salini mettendo al centro contenuti, idee e proposte“.

“In questo contesto storico Forza Italia cerca, con impegno e rinnovato entusiasmo, a Roma come a Varese, di mantenere la barra dritta sui contenuti nel segno della ricetta liberale e riformista indicata da sempre dal Presidente Berlusconi cui porgiamo i migliori auguri di pronta guarigione”, concludono i vertici varesini degli azzurri.