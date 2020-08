Allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali forti nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La Lombardia è interessata da un flusso di correnti occidentali umide collegate ad un vasto sistema depressionario in traslazione dalla Francia verso le Isole Britanniche.

Per questo motivo la Protezione civile regionale ha diramato nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto, una nuova allerta meteo che coinvolge anche la zona dei laghi e delle Prealpi Varesine con una doppia criticità – in codice giallo – per temporali forti e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di martedì 18 agosto.

Per la giornata di oggi sono previste altre precipitazioni a carattere di rovescio o temporale a carattere sparso o isolato, maggiormente probabili fino al primo pomeriggio sui rilievi e sui settori di pianura occidentali, nelle ore successive e fino alla serata nuovamente sui rilievi e sui settori di pianura orientali.

Nella giornata di domani, martedì 18 agosto, saranno possibili rovesci isolati o temporali sulla bassa pianura orientale in mattinata, mentre con maggiore probabilità è attesa la formazione di rovesci e qualche temporale sui settori orientali nel corso del pomeriggio e in serata.