Maltempo, ancora allerta meteo per temporali forti nel Varesotto

Anche nella giornata di oggi, giovedì 13 agosto, la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta per maltempo dal pomeriggio di oggi alla mezzanotte di sabato 15 agosto. Previsti nuovi temporali forti, con un livello di criticità da codice giallo che riguarderà anche in questo caso i laghi e le Prealpi Varesine.

Per il pomeriggio-sera di oggi si conferma la previsione di condizioni di instabilità, con precipitazioni che interesseranno maggiormente la fascia alpina e prealpina e i settori della pianura occidentale; meno interessata la bassa pianura orientale. I fenomeni si attenueranno in tarda serata.

Per domani, venerdì 14 agosto, si prevedono condizioni di instabilità per gran parte della giornata, in particolare sulla fascia alpina e prealpina. Le precipitazioni in giornata interesseranno in parte anche i settori di pianura e di Appennino, transitando tra mattina e tardo

pomeriggio da Ovest ad Est. In tarda serata tendenza all’esaurimento dei fenomeni.

Sia per il pomeriggio-sera di oggi che per la giornata di domani, le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, localmente possibili anche di forte intensità.