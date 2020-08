“Le perle del lago di Lugano” in un pacchetto a misura di turista: anche Porto Ceresio sulla mappa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’invito ai turisti che parte da Porto Ceresio è quello di recarsi presso il piccolo borgo per scoprire le sue bellezze e l’affascinante lago approfittando di una promozione di Trenord e Società Navigazione del Lago di Lugano dedicata all’estate.

Una promozione che resterà attiva fino alla fine della stagione, dal lunedì al venerdì, e che consiste nella possibilità di acquistare un biglietto speciale, al costo di 19,50 euro, per partire da qualsiasi località della Lombardia alla volta di Porto Ceresio. Un viaggio andata e ritorno che include anche il viaggio (a/r) in battello per Morcote o Melide, lungo il versante svizzero.

L’accordo ha visto protagonista, come promotore, anche il Comune di Porto Ceresio, e prende avvio da un progetto che avrebbe dovuto essere inaugurato durante il mese di marzo, ma che è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Il biglietto per le “Perle del Lago di Lugano” è acquistabile sul sito di Trenord nella sezione “Treni dei laghi”.

Porto Ceresio è raggiungibile con un treno diretto in partenza ogni ora da Milano Porta Garibaldi, oppure tramite altre tratte che prevedono il cambio ad Arcisate. Una volta giunti a destinazione i turisti potranno ammirare lo splendido panorama lacustre percorrendo i due chilometri circa della passeggiata, che ha inizio proprio di fronte alla stazione ferroviaria, per poi fermarsi a mangiare in uno dei diversi locali situati in centro, e dedicarsi poi alla seconda parte della visita imbarcandosi alle 13.05.

A questo punto si avranno due possibilità: raggiungere Morcote (13.15), visitare il borgo e rientrare con il battello alle 17.02 (arrivo a Porto Ceresio alle 17.14) o alle 18.02 (arrivo a Porto alle 18.14); raggiungere Melide alle 13.35 per poi ripartire alle 14.55 con arrivo alle 15.12 a Morcote. La partenza da Morcote per il rientro definitivo è prevista nelle due fasce orarie sopra indicate: 17.02 (arrivo a Porto Ceresio alle 17.14) e 18.02 (arrivo a Porto Ceresio alle 18.14).

Lo stesso biglietto ferroviario a cui è dedicata la promozione, prevede tre ulteriori agevolazioni: prezzo ridotto per l’ingresso alla Swissminiatur di Melide; ingresso gratuito al Parco Scherrer di Morcote (fino al 31 agosto); sconto del 10% sul Lunch Tour (pranzo alla carta a bordo della corsa 12 con partenza da Porto Ceresio delle 13.05).