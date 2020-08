Ancora allerta meteo, nuova perturbazione con temporali forti

Nel dettaglio: domani, domenica 2 agosto, previste precipitazioni, che si svilupperanno lungo un asse Nordovest-Sudest e tenderanno ad indebolirsi temporaneamente nel corso della notte. Le zone interessate dai fenomeni più intensi risultano essere la fascia prealpina e la pianura centro-orientale. Le cumulate di pioggia mediamente attese per la giornata del 2 si attestano su valori compresi tra 5-40 mm, con picchi possibili attorno a 60-70 mm e localmente oltre. Non si esclude la possibilità di locale grandine.

Nella mattinata di lunedì 3 è attesa un’attenuazione dell’intensità dei fenomeni, ma nel successivo corso della giornata l’accentuarsi della rotazione delle correnti in quota dai quadranti meridionali determinerà il passaggio di un secondo impulso perturbato, con precipitazioni nuovamente in intensificazione, ancora a carattere temporalesco e diffuse sul territorio. Locali rinforzi di vento sono da attendersi in occasione dei fenomeni temporaleschi.