Nuova allerta meteo, sarà un weekend di forti temporali e instabilità

Dopo il maltempo e la forte pioggia di ieri, nonostante il sole che da questa mattina splende su tutto il territorio dell’alto Varesotto, oggi la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo per le prossime ore riguardante temporali forti e rischio idrogeologico, entrambi in codice giallo.

Per la giornata di oggi permane un flusso occidentale con locale residua instabilità, anche a carattere temporalesco, in particolare sulla fascia prealpina. Nel pomeriggio sono previsti rovesci sparsi o isolati temporali intermittenti, prevalentemente di debole o moderata intensità, più probabili sulle Prealpi centro-orientali.

Domani, sabato 6 giugno, flusso occidentale umido in gruaduale rotazione da Sud-Ovest: possibili rovesci sparsi o isolati temporali già da mattino, di debole o moderata intensità e di breve durata; dal tardo pomeriggio media probabilità di temporali forti a partire da Sud sulla pianura (e in misura minore sull’Appennino), ad interessare successivamente la fascia prealpina e parte delle Alpi Occidentali.

Secondo gli attuali scenari di previsione meteorologica, vi è una relativa incertezza sulla localizzazione delle aree più interessate: possibile uno scenario con i fenomeni più intensi in serata sul Nordovest, altresì possibile un altro scenario che indica l’inizio dei temporali nel tardo pomeriggio sulla pianura centrale in successivo spostamento verso le Prealpi centro-orientali.

Domenica 07 giugno previsto un flusso sud-occidentale perturbato per tutta la giornata, con fenomeni temporaleschi di moderata o forte intensità, in particolare su pianura e Prealpi. Vento in generale rinforzo da Sud. Le previsioni per il weekend verranno rivalutate nella mattina di domani, sabato 6 giugno, da parte del Centro funzionale.

(Foto di Alessandro Bordin)